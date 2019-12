El ex Boca tiene todo preparado para probar si puede regresar al fútbol pero en Banfield quieren más variantes para afrontar la temporada.

El cierre del 2019 tiene a Banfield como protagonista del mercado de pases por el revuelo que generó el posible regreso de Daniel Osvaldo al fútbol vistiendo la camiseta del Taladro.

Pese a ese foco de atención, en Peña y Arenales tienen claro que la sola incorporación del ex jugador de la Selección de Italia no será suficiente para armar un equipo que mantenga el nivel de competencia que exige Julio Falcioni. Por eso la búsqueda de refuerzos no cesa.

Por estas horas, en Banfield se trabaja para concretar la llegada de otro delantero y de un mediocampista de marca, tras la salida de Sergio Vittor, quien era titular.

Para ese sector del campo hay opciones más o menos potables (como el nuevo regreso de Emanuel Cecchini, con pocos minutos en la MLS; o el sueño de sumar a Iván Rossi) pero todo indica que la incorporación llegaría con la pretemporada iniciada.

En la zona del ataque, si bien Osvaldo estaría a prueba, Falcioni desea tener más variantes. Algunos de los nombres que aparecen en carpeta son el de Lucas Barrios (con el pase en su poder y jugando en Huracán) y el de Javier Toledo (hoy en Atlético Tucumán pero varias veces mencionado en anteriores mercados de pases).

Otro clásico de la etapa de recambios es Sebastián “Papelito” Fernández. Quien fuera uno de los hombres clave en el Banfield campeón del 2009, una vez más debe renovar su contrato con Nacional de Uruguay y, nuevamente, hay posibilidades de que no continúe. De allí a que regrese al Sur, el camino parece ser largo...