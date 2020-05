Ariel, un hincha del Gasolero, sorprendió a sus dos nenes con un regalo especial del club de sus amores y la reacción de ellos es imperdible. "No lo podían creer", señaló el papá. Mirá el video.

El tiempo libre durante el aislamiento social y obligatorio decretado por el Gobierno llevó a muchas personas a realizar cosas que tenían postergadas en sus casas. Y eso es lo que hizo Ariel Manzoni, un hincha de Temperley, que sacó a relucir sus dotes con las manos y le armó una réplica del vestuario del Gasolero a sus hijos, Ciro (9 años) y Dante (5 años), fanáticos del Celeste, para que se sientan jugadores profesionales. Y la reacción de los nenes cuando vieron su vestuario estalló en las redes sociales.

Este hincha, que se encarga de la filmación de los partidos del plantel profesional del Celeste, trabajó dos días para recrear a la perfección el lugar donde en la actualidad se cambian Federico Crivelli y Leo Di Lorenzo, entre los más emblemáticos del actual plantel, y filmó el momento exacto en el que se lo mostró a los nenes, que no podían creer lo que estaban viendo: el vestuario, ese lugar que tanto aman, dentro de su casa. "Estaban re sorprendidos y estallaron de la felicidad", comentó Ariel.

"Lo armé anteayer y con mi mujer, no le dijimos nada a los nenes. Recién se lo mostramos anoche y la verdad es que no lo podían creer, estaban muy sorprendidos. Y desde ese momento que no lo paran de usar. Hacen todo el ritual, tienen la ropa, los botines y hasta hacen una charla técnica, siendo Ciro el capitán, y después salen a jugar el partido contra mí, que soy el equipo rival", comentó.

Ciro, el más grande, es un fanático del Gasolero, legado que también le trasladó a Dante, el más chico, y se siente en el "patio de su casa" cuando están en el Teatro de Turdera, comentó Ariel, que trabaja en el club y siempre fue acompañado por sus hijos a la cancha, lugar al que podría definir como su segundo hogar.

"Como trabajo en el club, Ciro me acompañó siempre y rápidamente se enamoró el club, en los ascensos del 2014 (ascendió dos categorías en seis meses) entró siempre conmigo a la cancha y ahí quedó maravillado del vestuario. Por eso, con mi mujer, se nos ocurrió la idea de armarles uno y cuando agrandamos la casa, nos quedó esta pieza libre y dijimos: 'es acá'", detalló.

En el armado de este "atar" gasolero para Ciro y Dante, Manzoni recibió la ayuda de muchos amigos, quienes colaboraron para que la réplica sea idéntica. Es que si bien él conocía ese espacio sagrado del Alfredo Beranger, había detalles que no se acordaba y lo pudo rastrear con las fotos que le pasó el fotógrafo del club, como así también el cartel donde están los nombres de Ciro y Dante, que se los pidió al que los hizo en el estadio. Y la sorpresa de los nenes cuando lo vieron dice todo: salió perfecto. "Está buenísimo", se le escucha decir a Ciro, aún sin poder caer de lo que estaba viendo, en el video.

"Los nenes aman el club, es el lugar que más le gusta en el mundo, y hoy es una de las cosas que más extrañan ya que, además de ir a la cancha a ver los partidos, van al baby-fútbol del club. Por eso, con esto, se sienten un poco más cerca", cerró Ariel, feliz por su obra y por lo que generó en sus hijos.