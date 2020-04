El exDT e histórico jugador de Banfield decidió retirarse de la actividad al frente de los planteles. Hizo una extensa trayectoria en el país y en México, además de dirigir dos selecciones.

Ricardo La Volpe decidió ponerle punto final a su extensa carrera como director técnico, a los 68 años.

El histórico entrenador y jugador de Banfield anunció oficialmente su retiro de la actividad. “Yo estoy eligiendo ser director deportivo, yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Donde considero que mejor soy es adentro de la cancha: no hablo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales”, contó en el programa mexicano Fútbol Picante.

En el último tiempo había dirigido al Toluca de México, país en el que hizo gran parte de su carrera conduciendo también al América y a las Chivas de Guadalajara, dos de los equipos más importantes del país. También estuvo al frente de la Selección azteca entre 2002 y 2006, y la de Costa Rica en 2010.

En Argentina, su trayectoria como DT lo tuvo en el banco de Boca donde fue recordado por la final perdida ante Estudiantes de La Plata, y también condujo a Vélez. En el Sur, volvió a su primer amor en agosto de 2011 dirigiendo a Banfield. La campaña no fue buena y apenas estuvo un puñado de fechas al frente del equipo, aunque pudo revivir el cariño de los hinchas: en el Taladro debutó como arquero en 1971 y en 1973 fue campeón de la Segunda División. Jugó hasta 1975 en Peña y Arenales y dejó un grato recuerdo bajo los tres palos.