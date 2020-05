La decisión de la AFA de suspender los campeonatos de todas las categorías del fútbol argentino también abarcó al fútbol femenino. Y mientras reina la incertidumbre acerca de los vencimientos de contratos y pagos de salarios, desde la calle Viamonte y en línea con Futbolistas Argentinos Agremiados, le dieron un motivo de tranquilidad a las chicas.

Ambos se pusieron de acuerdo y garantizaron que las jugadoras que tenían contrato seguirán cobrando hasta diciembre. Karina Medrano es la entrenadora de Lanús y en diálogo con La Unión expresó su satisfacción con la medida: "La verdad nos pone muy contentas por las chicas, dentro de Lanús tratamos de tenerlas lo mejor posible en relación a los medios y recursos que nos brinda el club. Si bien se rumoreaba el cumplimiento en tiempo y forma lo acordado esta bien si tomamos en cuenta lo que estamos viviendo".

Además, cuenten con vínculo profesional o no, la totalidad de las jugadoras mantendrán su cobertura de obra social. "Hasta el 31 de diciembre se les garantizó ese beneficio. También eso nos reconforta porque la salud es fundamental", explicó la DT del Granate.

Por otra parte, Medrano especificó que "la única contratada del fútbol femenino soy yo. Después hay ocho jugadoras profesionales (el mínimo por cada plantel) contratadas por Lanús pero que les abona la AFA. No tenemos grandes recursos, pero viendo y comparando tenemos canchas, pelotas, todos los materiales, gimnasio, kinesiólogo y un médico para el fútbol femenino que no es exclusivo nuestro pero que trabaja dentro del club".

Y agregó: "El resto cobra un viático. Lanús tuvo que confeccionar un plantel femenino para poder con el masculino jugar competencias internacionales de Conmebol. El primer año me dieron un viático que lo repartí entre todos para compra de botines, tarjeta SUBE, etc. Con el ascenso que logramos se bajó un dinero para las chicas, pero de todos modos no alcanza". Cabe señalar que planteles como los de Boca, River, San Lorenzo o la UAI Urquiza son completamente profesionales.

Las Granates, a partir de la cuarentena, realizaron 15 días de rutina como si fueran vacaciones de verano, pero luego se retomaron los trabajos haciendo videollamadas y sumándole algo más como la yoga. "Es un largo tiempo y hay que adaptarse", dijo la entrenadora. Y sostuvo que "a todos nos afecta de la misma medida, pero nos mantenemos por contactos telefónicos para sentirnos juntas con las consecuencias que amerita".