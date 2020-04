Jubilados y beneficiarios de asignaciones de ANSeS hacen colas de hasta 300 metros y en muchos casos no se cumplen con las medidas de prevención para evitar contagios. Para destrabar la situación, el Central tomó una nueva medida.

Los bancos volvieron a abrir sus puertas para que jubilados y beneficiarios de asignaciones de ANSeS puedan cobrar. No se esperaba un día fácil. Antes de la apertura de las entidades bancarias ya había gente esperando, y en muchos lugares se registraron colas de hasta 300 metros. Para descomprimir la situación, los bancos abrirán sábado y domingo.

Barbijos, gorros, bufandas, capuchas y muchas camperas acompañaban las postales de las largas colas de los bancos, algunos de ellos con marcas en el piso para establecer la distancia entre las personas.

La Asociación Bancaria admitió que se registran "aglomeraciones" y que "hubo incidentes” en las puertas de algunos bancos, y pidió la colaboración de todos "para que los pagos se hagan en orden".

“Comprendemos la necesidad y la angustia de las personas, pero tenemos que ayudar para que los pagos se hagan en orden y respetando las recomendaciones sanitarias", sostuvo el vocero de la Bancaria, Eduardo Berrozpe.

Ante esta situación, el Banco Central ordenará este viernes a las entidades financieras que pagan jubilaciones y beneficios sociales que abran sábados y domingos para descomprimir la situación en las sucursales, donde se agolparon miles de personas para poder acceder al dinero.

El presiente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, emitirá una circular durante este viernes. Pero antes llamó al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, para informarle que estaba a punto de firmar la resolución. "Me llamó Pesce y me dijo que los bancos estarán abiertos sábado y domingo. Trataremos que cumplir con esta tarea de la mejor manera posible", dijo Palazzo

Este viernes, las puertas se abren para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que "no posean tarjeta de débito", en el marco de la aplicación de "estrictos controles" para no perjudicar la cuarentena. Así lo informó el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un "estricto cumplimiento" de las normas de aislamiento social por el Coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, "no se presenten este viernes".

El resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, según el calendario fijado por la ANSeS: el lunes los terminados en 4, 5 ó 6; y el martes en 7, 8 ó 9, siempre únicamente para los casos que no tienen tarjeta de débito.