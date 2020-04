La empresa dejó de pagar una bonificación que afecta los ingresos de unos 130 empleados. La fábrica está paralizada, afectada por el aislamiento obligatorio, y en el pasado tuvo otros conflictos que incluyen un acuerdo para realizar suspensiones y así evitar despidos.

Pese al decreto presidencial que prohíbe los despidos por dos meses, algunos sectores lanzaron recortes en sus plantas, como en el caso de Techint de Valentín Alsina, en Lanús.

Los operarios de la firma Tenaris Siat, que controla Techint, denunciaron que se están aplicando rebajas salariales en plena cuarentena. Es que la empresa dejó de pagar una bonificación que afecta los ingresos de unos 130 empleados. La planta está paralizada, afectada por el aislamiento obligatorio, y en el pasado tuvo otros conflictos que incluyen un acuerdo para realizar suspensiones y así evitar despidos.

“No pagaron un ítem del salario, que es el premio por producción, un derecho adquirido que tiene más de 50 años de vigencia”, explicó el delegado José Villa. Este ítem “se calcula mensualmente y en promedio podría decir que está entre un 30 y un 40 por ciento del salario, depende la producción que se realiza en el mes”, agregó. La situación generó preocupación entre los operarios de la planta ubicada en la localidad de Valentín Alsina.

En la planta del holding liderada por la familia Rocca se producen tubos de acero con costura para el sector del petróleo y el gas, y los últimos años tuvo un auge por el desarrollo de Vaca Muerta. Pero los conflictos comenzaron a aparecer y, desde mediados del año pasado, se acordaron suspensiones rotativas para evitar despidos.

“Las suspensiones eran parte del acuerdo firmado a mediados del año pasado, que se renovó en febrero de este año hasta julio”, recalcó Villa. Pero el no pago de este plus es un conflicto nuevo, que se da en plena cuarentena. “En estos momentos no se trabaja por la pandemia, no por las suspensiones, pero ahora sufrimos la rebaja salarial”, agregó.

En 2018, la multinacional Techint, de Paolo Rocca, había cerrado con un balance económico de 1.662 millones de dólares, lo cual representó un incremento del 62% con respecto al año anterior.