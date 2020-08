Nicolás Russo y Hernán Arboleya, máximos dirigentes del club, consideran que debe jugarse la fecha a la que la mayoría se opone. "Somos 24 equipos y se impondrá la mayoría", dijo el vicepresidente Granate.

Desde antes de la confirmación de la vuelta a los entrenamientos presenciales por grupos, que la dirigencia del fútbol argentino analiza cómo se jugará el próximo torneo. Ya confirmado sin descensos, el objetivo es unificar criterios en busca de un formato que satisfaga a todos, aunque hay un ítem importante: la famosa fecha de los clásicos.

Los clubes denominados "grandes", a los que se suman otros tantos, se oponen rotundamente a ese punto, mientras que hay un resto que piensa que jugarlos jerarquizaría el torneo. Por lo pronto, desde Lanús ya tomaron una decisión firme. Y la misma es que están a favor de que su club pueda jugar frente a Banfield.

"Hasta el momento, muchos están a favor de seis zonas de cuatro equipos, pero no todos opinan lo mismo con respecto a la fecha de los clásicos. Todo dependerá de la fecha que se empiece a competir para ver si dan los tiempos. Mi opinión es que se juegue la fecha de los clásicos, pero hay muchos clubes que no están a favor", dijo el presiente de Lanús y secretario del Comité de la AFA Nicolás Russo en diálogo con AM 1300 Radio La Salada.

Boca-River, San Lorenzo-Huracán, Independiente-Racing, Estudiantes-Gimnasia, Banfield-Lanús, Newell´s-Central y Unión-Colón son algunos de los clásicos, pero hay otros equipos que no tienen esa "rivalidad" por lo que habría que buscarles algún emparejamiento.

“No hay nada seguro todavía. Yo creo que a fines de septiembre va a arrancar el torneo, pero es un deseo propio. No hay nada oficial”, opinó Russo, una de las voces autorizadas.

Por su parte, el vicepresidente Granate y de la Liga Profesional de Fútbol Hernán Arboleya también apoyó la moción de su colega Russo: "Es entendible que se quiera una fecha de clásicos por todo lo que significa. Yo creo que la idea de los clásicos es viable, va a haber una fecha para que se jueguen. Si bien Boca y River están en contra, somos 24 equipos y se impondrá la mayoría", adelantó en diálogo con Política del Sur.

En caso de que sean seis zonas de cuatro equipos, Lanús integraría el bombo cuatro junto a los equipos del AMBA. El Granate deberá salir sorteado para ir a la zona de Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo o Vélez. Además, jugaría el clásico ante Banfield.

"El formato del torneo va a ser seguro por zonas. Hay algunos bocetos de cómo pueda llegar a ser. Ojalá que para fines de septiembre pueda empezar el campeonato", vislumbró.