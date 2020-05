La Asociación de Taekwondo, con su presidente Sebastián Japas, continúa cocinando para los más necesitados y este jueves llegaron hasta Barrio Obrero. Ya visitaron muchos comedores, ONG y merenderos. "Yo me sumo a las viandas" no detiene su marcha.

El IV dan de Taekwondo y presidente de la TAP (Taekwondo Asociación Provincial) Sebastián Japas, comenzó de manera silenciosa a darle forma a una iniciativa de cocinar junto a sus alumnos para lugares con necesidades y personas en situación de calle.

Una comida llevó a otra. La cadena se fue extendiendo con mucha aceptación de parte de los centros asistidos. Y este jueves llegaron a las mil viandas entregadas. Y van por más.

"La iniciativa salió charlando con un amigo e instructor de Taekwondo, el Sabonim Walter Cortes. Luego de eso hablé con mis alumnos para empezar a hacer viandas y llevarlas a lugares que necesiten o personas en situación de calle. La idea era hacerlo dos o tres veces por semana. Empezamos a hacer una campaña solidaria por las redes sociales, #yomesumoalasviandas, donde las personas se sacaban fotos con un cartelito", explicó Japas en diálogo con La Unión.

Una vez que pusieron manos a la obra se empezó a sumar más gente solidaria, a donar alimentos y también a cocinar. Alumnos, familiares, padres de alumnos, conocidos y desconocidos ayudaron a que las entregas se llevarán a cabo todos los días.

"Como no sabíamos bien donde o como entregar, me puse en contacto con un amigo que conozco de hace años, el Jefe de Gabiente Guillermo Viñuales, sé como trabaja con su gente y del compromiso que tienen por el otro. Con su equipo empezamos a trabajar en conjunto y fuimos articulando la logística de las entregas, siempre orientadas a comedores, merenderos, ONG, etc. Ellos nos llevan a lugares donde saben que las personas siempre necesitan una mano, y mucho más ahora. Les aviso algunos días antes, cuantas viandas que pueden ser 50, 80 o 100 y así trabajamos llevándolas en mano. Siempre llevamos comida ya hecha, en bandejas de plástico", confió el presidente de TAP.

Hasta el momento, las viandas han llegado a: Casa de Encuentro; Club Atlético Temperley; Papá Francisco; Comedor Raúl Llobera; Centro de Jubilados La Alegría de Vivir, Los Pekes de Springfield; Narices Frías; Mi Sueño; Sueño Ideal; ONG Un paso para el futuro; Luz Milagro; Los Leoncitos; Lo de Maura; La Victoria y La Unión Hace la Fuerza.

"En estos tiempos, soy un convencido que es donde sale lo mejor que tiene un ser humano, dentro del corazón, las peores miserias o la solidaridad. El Taekwondo es eso, es tener y vivir valores, como el respeto y la empatía. Uno de los deberes del estudiante de taekwondo dice 'ayudar a construir un mundo más justo y mas humano'. Y el General Choi, quien creo el taekwondo dijo: ´ayudar a otro a desarrollarse y triunfar en la vida constituye una recompensa por si mismo, solo si no se espera nada a cambio'", explicó Japas.

Este jueves, en el comedor La Unión Hace la Fuerza, en Barrio Obrero, cumplieron con las mil viandas entregadas. "No somos de ningún partido político, solo nos juntamos con personas con el mismo corazón, compromiso y solidaridad. Pero somos militantes de la empatía y el amor al prójimo ", manifestó el Instructor de TKD.

Por último, agradeció la colaboración de todos lo que sacrificaron horas de sus días para este emprendimiento solidario: "A mis alumnos y la primera que hizo viandas Romina Aragón. Después a mi otro alumno y comerciante de Lomas, Gabriel Kamalian, dueño de Distrisur profesional. A Cristian, Tymo, Luciana, Agustina, Gustavo, Verónica. A mi vieja, Silvia, Gimena, Hugo, Micaela, Ceci y Fede. Al dueño de la empresa de mudanza El Poco a Poco de Lomas , Marcelo Martino, que una vez por semana cocina. A Nano Ramundo y su empresa, Mundo-pack, cocina, que nos dona las bandejas de plástico para poder entregar. A los padres y madres de mis alumnos y a tantas personas solidarias que no conozco y se han sumado. Entre todos podemos construir un mundo mejor y ser mejores personas. Mientras estemos de paso por esta tierra, tratemos siempre de hacerle el bien al otro.