Rosana Farias decidió transformar el dolor de la pérdida de su hija en trabajar para informar y a otras mujeres no les pase lo mismo que a ella. Fundó en 2017, la Asociación Basta de Preeclampsia que se dedica a brindar ayuda a quienes adquieran esta problemática que se manifiesta durante la gestación.

El dolor de la pérdida de su propia hija motivó a la vecina de Glew, Rosana Farias a crear la ONG Basta de Preeclampsia para concientizar sobre el trastorno hipertensivo que debe ser controlado durante el período de gestación.

La preeclampsia es una complicación médica del embarazo caracterizada por un

cuadro de hipertensión arterial y proteinuria (pérdida de proteínas en la orina) que

comienza después de la semana 20 de gestación.

"Mi historia personal es lo que me llevó a luchar contra los diagnósticos que no son otorgados a tiempo. Mi beba nació prematura (a las 28 semanas de gestación) porque nunca supe que tenía hipertensión. Era primeriza, tenía 23 años, muchas dudas y aunque preguntaba todo, nadie me dijo que no controlar mi presión arterial podría tener consecuencias graves en mi embarazo", recordó Rosana sobre aquella experiencia que la marcó para toda la vida.

Rosana tenía muchos dolores de cabeza, pero lo único que le daban para calmar el dolor era un analgésico de venta libre. "Iba a atenderme a la guardia por mis dolores frecuentes, ni me tomaban la presión y me mandaban a casa hasta que llegó un momento que ni podía mover mis manos para atarme el pelo, entonces fui al Hospital Mi Pueblo de Varela y allí me dejaron en observación hasta que nació mi hija", manifestó la mamá que tras ese episodio terminó en una cesárea de urgencia.

En la Semana del Parto Respetado, la historia de Rosana es una de las tantas en que los derechos de la mujer quedaron apartados. "Me enteré que tenía preeclampsia cuando lo leí en mi historia médica mientras que estaba internada, ningún médico me explicó nada y después de varios días se complicó la situación de mi hija, hasta que la perdí".

Lo que hace este trastorno es limitar la llegada de oxígeno y alimento al bebé durante el período gestacional. Conforme se desarrolla el embarazo y la placenta crece, la falta de una perfecta vascularización lleva a una baja perfusión de sangre, causando isquemia placentaria. La placenta en sufrimiento debido a la falta de buena circulación produce una serie de sustancias que, al caer en la circulación de la sangre materna, causa descontrol de la presión arterial y lesión renal.

Hoy es el Día Mundial de la Preeclampsia y la lucha a nivel nacional está puesta en que se apruebe el proyecto de ley que fue presentado hace una semana por la diputada Magdalena Sierra. "Es la segunda vez que se presenta porque la primera quedó cajoneado y es muy necesario para visibilizar este trastorno para que las mujeres estén informadas antes, durante y después del embarazo", contó Farias.

La preeclampsia es un problema de salud pública y una de las principales causas de

muerte materna.

Una dosis baja de aspirina y suplementos de calcio, son parte del tratamiento en caso de ser diagnosticado a tiempo este trastorno.

"Es importante conocer la presión arterial que tenemos antes de quedar embarazadas y también estar informadas sobre nuestros antecedentes familiares. Por eso es fundamental un control prenatal, un diagnóstico oportuno, y un manejo adecuado", pidió la vecina de Glew que después de su pérdida se animó a afrontar dos embarazos más y llegaron Eithan de cinco años y Dante de 10 meses.

Gracias a la conformación de la ONG pudo conocer otros casos, otras madres que hoy la acompañan en su lucha.

"Comencé sola, pero hoy son parte de la asociación sin fines de lucro, Laura Müller, Solange Carballo y Mayra García que también son mamás que han tenido una experiencia vinculada a la preelampsia", contó.

Para conocer más sobre este tema entrar al Instagram @basta.de.preeclampsia. Allí se va a poder participar hoy a las 18 de una charla en vivo sobre el proyecto de ley. También se puede seguir todas las actividades de la asociación en Facebook/Basta de Preeclampsia o en Twitter: @bastade_Pe.