Iván Ramírez tiene 21 años y en 2015 tuvo su ascenso mediático gracias a interpretar a Ricardo Fort en un programa de Guido Kaczka. Actualmente trabaja en “Bendita TV” y en su Instagram entretiene a sus más de 85 mil seguidores.

Provocar una risa sana y contagiosa es el don del lomense Iván Ramírez, un imitador de apenas 21 años que supo brillar en programas de televisión junto a Guido Kaczka con personajes como Dread Mar I y0 Ricardo Fort, y “Bendita TV”, con Bautista “Beto” Casella. Actualmente, mediante Instagram, sigue acrecentando su figura, con más de 85 mil seguidores.

El lomense dijo que, además de imitador, se desempeña como humorista y actor, pero admitió que no estudió ninguna de las profesiones: “Es algo que llevo dentro y lo elaboré en mis cortos 21 años. No tuve tiempo para cursar, a los 16 o 17 años ya estaba trabajando en los medios, se me vino la carrera encima”.

A los 15 años, Iván asistió a un casting de ShowMatch, el primero de su vida, e impresionó a los productores, pero por su edad no lo pudieron tomar. Rápidamente tuvo revancha en los medios. “En 2015, tuve mi primer trabajo en televisión interpretando a Dread Mar I en el programa de Guido Kaczka, pero todo explotó al personificar a Ricardo Fort en “La Tribuna de Guido”, salí en todos lados. Ahí pensé '¿Y ahora, Iván? ¿Querías esto? Hacete cargo’”, recordó.

Llegar a la radio y a la televisión en plena adolescencia fue un desafío importante. “Yo ya estaba teniendo una vida adulta, mis amigos se juntaban para divertirse y yo me iba a trabajar a un evento privado”, contó Iván.

El instituto San Francisco Javier, y en especial su teatro, tiene un lugar especial en la memoria del joven imitador: “Ese escenario lo gasté todo y fue la herramienta que tuve al alcance para probar mis ideas”. Con 12 años hizo a Shakira, el primero que realizó en el colegio y con el que todos se volvieron locos. “Eso me dio la pauta de que debía transitar ese camino”, agregó. Asimismo, en el San Francisco Javier también interpretó a Pepe Argento para una obra de Casados con hijos y ayudaba a sus compañeros para perfeccionar la actuación.

“Con esas actuaciones, ya me creía estrella. Es lo que siempre quise, que en la Lomas de Zamora City (sic) me saluden y me llamen por mi nombre. Ya soñaba con dedicarme a esto porque me apasionaba y de a poco lo fui desarrollando, pero con mucha obsesión”, contó Ramírez, entusiasmado en su relato.

Actualmente trabaja en “Bendita TV”, junto a “Beto Casella”, y hace reír al público, como en su Instagram personal (@ivanramirezok), donde cuenta con una amplia cantidad de seguidores. Además, aseguró que interpretar a Lizy Tagliani lo llevó a trabajar en la radio junto a Laura Fernández. “Vivo haciendo esto las 24 horas, si no lo hago me muero, porque aparte no sé llevar a cabo otra cosa. Provocar la risa sana y pura es lo más lindo que hay”, concluyó.