Temperley-Deportivo Riestra podría adelantarse a la programación a confirmar de la primera Fecha FIFA, aunque desde el club dijeron no tener notificación. Banfield, Lanús y Claypole también aguardan por la confirmación de sus respectivas llaves.

El panorama futbolístico se va aclarando de a poco. El Gobierno nacional y la AFA anunciaron la vuelta a los entrenamientos de las diferentes categorías. Primero lo hará la Liga Profesional de Fútbol, luego la Primera Nacional y así sucesivamente con el resto.

La Copa Argentina es uno de los torneos que quedó inconcluso. Apenas se jugaron nueve cruces. Si bien no es oficial, la idea es completar los 32avos. y 16avos. de final en la Fecha FIFA de Eliminatorias Sudamericanas clasificatorias para el Mundial de Qatar 2022. Esto sería en los meses de octubre y noviembre próximos.

Sin embargo, en las últimas horas salió a la luz una noticia que se confirmaría más adelante. Y tiene que ver con que se adelanten los partidos que involucran a equipos de las dos principales categorías, es decir la la Liga Profesional y la Primera Nacional (hay 24 días de diferencia). Esta última no estaría de acuerdo, pero todo va a materia de estudio.

Si esto ocurre, entre los partidos estaría el de Temperley frente a Deportivo Riestra (ambos de la misma divisional), que podría derivar en un clásico regional si pasa el Gasolero, ya que el rival de esta llave es Talleres de Escalada, que venció a Aldosivi por 3-1 en Sarandí.

Los otros partidos en cuestión serían: Talleres de Córdoba ante Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan con San Martín de Tucumán, Defensa y Justicia frente a Estudiantes de Buenos Aires y Tigre contra Alvarado de Mar del Plata.

La Unión se comunicó con un allegado a Temperley, quién manifestó no haber recibido "ninguna información" respecto de jugar el partido previo a la Fecha FIFA que se analiza, comprendida entre el 8 y 13 de octubre. Y otro club que está en "problemas" es Claypole, que retoma las prácticas el 5 de octubre y su choque contra Boca podría postergarse.

El resto de los partidos son: Newell's-Sportivo Peñarol (SJ), Arsenal-Huracán Las Heras, Estudiantes (RC)-Chaco For Ever, Vélez-Camioneros, Rosario Central-Boca Unidos, Godoy Cruz-J.J. Urquiza, Racing-Sportivo Belgrano (SF), San Lorenzo- Liniers, Independiente-Villa Mitre (BB), Boca-Claypole, Defensores de Belgrano-Almirante Brown, Atlético Tucumán- Comunicaciones, River- Defensores de Pronunciamiento, Huracán-Estudiantes (SL), Atlanta-Villa San Carlos, Lanús-Real Pilar, Colón-Cipolleti y Banfield-Güemes (SdE).

En tanto, los nueve que jugaron antes de la pandemia y avanzaron a 16° son Sarmiento (vs. Douglas Haig), Talleres (RdE) (vs. Aldosivi), Patronato (vs. Instituto), Gimnasia (vs. Sportivo Barracas), Dock Sud (vs. Unión), Argentinos (vs. Cañuelas), Laferrere (vs. Estudiantes), San Telmo (vs. Central Córdoba SdE) y Deportivo Madryn (vs. Platense).

Los octavos, los cuartos, las semifinales y la gran final, a su vez, se disputarían en el verano de 2021, entre enero y febrero, para que el campeón tenga la oportunidad de jugar la próxima Copa Libertadores de América a partir de marzo.

Desde la Copa Argentina se manejan diferentes protocolos sanitarios. Además, si no se logra el plan de disputar íntegramente los partidos en el Interior del país, se estudia la opción de respetar la localía con el objetivo de mantener la burbuja sanitaria de las concentraciones de al menos uno de los dos equipos que jueguen los partidos.

ANIVERSARIO. Un 8 de agosto de 2012, Boca se proclamó campeón de la primera edición de la renovada Copa Argentina al vencer a Racing por 2-1 en el estadio Bicentenario de San Juan con goles de Santiago Silva y Lucas Viatri, descontando Valentín Viola.