Diego González, profesor de artes marciales en el Club Defensores de Banfield, habló sobre budismo y la disciplina en el contexto de encierro y aislamiento. “La adaptación al cambio” es la clave para sobrellevar el momento.

El kung-fu es una rama de las artes marciales chinas que tiene un origen fundacional en el budismo y el taoísmo. Un estrecho vínculo une a esta disciplina con el poder de la mente, la adaptación y el autocontrol, cuestiones en su mayoría aplicables a un contexto de encierro y aislamiento como propone la cuarentena de más de 100 días en el país.

Diego González es profesor de esta disciplina desde hace más de 10 años en el Club Defensores de Banfield y lleva otros siete más practicándola a modo personal. Esa vasta experiencia le sirve para acompañar y darles herramientas valiosas a sus alumnos por estos días. “En China, el kung-fu estuvo prohibido más de 50 años y, sin embargo, nunca dejó de hacerse. Los maestros practicaban en baños cerrados de 1x1 o en habitaciones donde nadie los veía y la disciplina continuó. Esto es aplicable totalmente a la actualidad donde todos estamos encerrados. En nuestro caso, en el contacto con los alumnos les pido como parte de la clase que se busquen un espacio reducido de 1x1 y lo revivan, que sientan como es sostenerse en ese contexto”, contó el profesor que, además, es psicólogo.

Más allá del físico, el poder mental también hace al luchador y, sin tanto tiempo para concentrarse en lo deportivo, la cuarentena ofrece la posibilidad de navegar otras cuestiones. “Hacemos charlas sobre temas teóricos o templos Shaolin, con entrevistas y cosas para las cuales no hay tanto tiempo cuando estas 100% concentrado en lo deportivo. Nunca lo habíamos hecho en 10 años y sirvió para sostener a muchos chicos. Si bien algunos se bajaron, yo convoqué a todos. Pienso que también hay que dejar que las personas transiten este camino particular”, agregó.

En esta línea, expresó: “Hay mucho de la filosofía budista en todo esto. El principio de adaptación al cambio constante está metido en el budismo y es clave para sobrellevar esta situación porque allí encontrás mucha cintura y es aplicable a la vida. De lo contrario te quedas rígido, trabado en tu lugar, esperando. Y así se te pasa la vida…”. Incluso, en su caso personal, esto también es aplicable. “Yo vivo en Lomas y entreno en San Isidro. Si espero a volver a entrenar para cuando pueda viajar hasta allá, estoy en el horno. Si no sabes esperar y adaptarte al cambio hasta que se levante la cuarentena, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar quieto?”, soltó.

Esta postura va acompañada de las vivencias de su propio maestro, un uruguayo que lleva más de 30 viajes realizados a China a lo largo de su vida. “Él vino a Argentina desde un entorno súper humilde de Uruguay. Matándose laboralmente para reunir el dinero que requiere un viaje a China, lo hizo 30 veces y los chinos nunca entendían como lo logró saliendo de un país subdesarrollado. Le cuestionaban de dónde sacaba los ingresos. Pero, curiosamente, los monjes si lo entendían. Y la explicación era sencilla para ellos: él simplemente se adaptó al cambio las veces necesarias e hizo el esfuerzo que se requería para poder llegar a su objetivo”, indicó González.

Por último, Diego hizo referencia al valor que tiene el club en todo este contexto. “Hoy a Defensores le toca cumplir con un rol social diferente y lo estamos haciendo con todas las letras. Había chicos preparados para viajar a China a competir. No pudo ser. Lo deportivo vendrá después y sabemos que vamos a tener un nivel alto como el que veníamos demostrando en las distintas disciplinas”, marcó. Y, por último, contó una anécdota personal que sirve de ejemplo. “Siempre recuerdo que de chico iba a una sociedad de fomento que era hermosa pero no sobrevivió los ’90. Para mi estar en Defensores es como estar en ese club que tuvo que cerrar. Me hubiera encantado que allá tuviéramos los dirigentes que tiene el Defe y que han logrado que hoy el club sea lo que es”, concluyó.