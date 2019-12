“En esta circunstancia en la que estamos, un funcionario debe tener convicción, compromiso y entrega”, sostuvo el gobernador en el acto de jura de sus ministros.

"Queremos que sea un Gabinete próximo, solidario y militante”, sostuvo el gobernador Áxel Kicillof durante el acto de jura de sus ministros en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata.

“En esta circunstancia en la que estamos, un funcionario no puede no tener un plus adicional. Ese algo más es una profunda convicción, compromiso y entrega con la responsabilidad que le toca a cada uno de los y las funcionarias”, agregó.

“No es partidario, sino que tiene que ser una militancia por la Provincia de Buenos Aires. El Estado tiene que ser militante y compañero”, añadió.

Previamente habló con la prensa y sostuvo: "La provincia está en emergencia, es lo que dije en la legislatura y lo que le pedí a los legisladores y legisladoras, para tratar de dar una solución. Creo que la provincia dio una sorpresa electoral, esperamos con tiempo, en la medida de las situaciones que hay que encarar, empezar a dar soluciones”.

Asimismo, se refirió al endeudamiento de la Provincia: “No hubo realmente vías de solución a la cuestión de la deuda, ahora así, desde el primer día hemos indicado al ministerio de Hacienda y Finanzas que empiece con las reuniones con los tenedores de deuda”.

“Los bonaerenses ya se dieron cuenta, fíjense que veníamos de un gobierno que escondía y no mostraba. La situación de la salud y la educación es muy delicada, lo mismo la producción, del comercio, de las empresas, del sector rural. Lo primero que hay que hacer es partid de la realidad y reconocerla y después buscar soluciones”.