El Gobernador dio detalles de la situación económica de la Provincia y habló de “reconstrucción”. Dijo que las tarifas deben ser “razonables”.

Durante la campaña y antes de asumir como gobernador, Axel Kicillof ya adelantaba la delicada situación en que se encuentra la provincia de Buenos Aires, y en su primer discurso luego de recibir los atributos por parte de María Eugenia Vidal dio más detalles que permitieron entender la dimensión de la problemática. “Dejan una caja de $25mil millones, que no alcanza ni para 30 días”, apuntó el flamante Gobernador que prometió “reconstruir” la Provincia.

Durante su discurso, acompañado por su vice, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados, el lomense Federico Otermín, Kicillof realizó un duro diagnóstico en distintas áreas, destacó que un 40% de los chicos asiste a comedores escolares y que un 60% de los que viven en el Conurbano “es pobre”. Pero concluyó: “La mejor política para terminar con la vulnerabilidad, con el hambre, es dar trabajo”.

MARCHA ATRÁS DEL TARIFAZO. La primera medida que anunció tuvo que ver con la suspensión del aumento de la tarifa de luz para enero aprobado por Vidal, lo que generó una ovación por parte de los legisladores presentes. “Si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo”, sostuvo, y manifestó que “la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal”, y “que todos puedan abonar esas

tarifas”.

El mensaje fue seguido atentamente por Cristina y Alberto y por miles de militantes que se movilizaron a La Plata para darle su apoyo.

Sobre su triunfo en las elecciones de octubre, apuntó: “El resultado expresa una esperanza que tiene que ver con la unidad de los bonaerenses. Una unidad en la diversidad que implica ponernos de acuerdo en las prioridades de la Provincia. Ganó la idea de una provincia que vuelva a ser productiva, no especulativa”.

LES PIDIÓ A SUS FUNCIONARIOS "CONVICCIÓN, COMPROMISO Y ENTREGA". En la jura de los ministros bonaerenses, Kicillof le pidió a sus funcionarios “que sean militantes de la Provincia”.

“En esta circunstancia en la que estamos, un funcionario no puede no tener un plus adicional. Ese algo más es una profunda convicción, compromiso y entrega con la responsabilidad que le toca a cada uno de los y las funcionarias”, agregó, al lado de su vice, Magario.

“No es partidario, sino que tiene que ser una militancia por la Provincia de Buenos Aires. El Estado tiene que ser militante y compañero”, añadió.

Previamente habló con la prensa y sostuvo: “La provincia está en emergencia, es lo que dije en la legislatura y lo que le pedí a los legisladores y legisladoras, para tratar de dar una solución.