El gobernador criticó duramente a los legisladores de Juntos por el Cambio por no dar quórum para tratar el proyecto que envió el oficialismo a la Legislatura.

El gobernador de la provincia Axel Kicillof criticó duramente a Juntos por el Cambio por no dar quórum para aprobar la Ley impositiva en la Legislatura bonaerense y alertó que en el caso de que no ayuden podría haber “graves perjuicios” para los intendentes.

La advertencia del mandatario llegó luego de que el oficialismo sufriera un duro revés el viernes pasado la Cámara de Senadores donde la oposición tiene mayoría. “No tener ley tributaria deja a la provincia con problemas pero también a los Municipios”, resaltó.

La estrategia del Frente de Todos, por estas horas, apunta a dividir a la oposición, focalizándose en aquellas localidades que no perciben coparticipación nacional y que están necesitadas de fondos, ya sea para cubrir gastos corrientes o realizar obras.

En una entrevista con Radio 10, Kicillof sostuvo que la provincia tiene “un déficit enorme, con una deuda enorme y con graves problemas económicos y sociales” y remarcó necesita recursos para cubrir los compromisos que tiene los próximos meses.

“No estamos pidiendo más que la inflación, y así y todo no va a alcanzar, porque dejan $200 mil millones de faltante de caja para el 2020, pero no estamos planteando un impuestazo que cubra ese agujero que deja María Eugenia Vidal", sentenció.

Tras un intento fallido el viernes por la noche en la Cámara de Diputados -que nunca se oficializó- Kicillof dijo que volverá a hacer un intento por presenta la iniciativa en la Cámara baja. “Esperemos que la oposición acompañe", señaló Kicillof al diario El Día.

Uno de los puntos que mayores cruces generó la Ley Impositiva que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura fue la actualización del inmobiliario rural y urbano con un tope del 75%, que desde la Gobernación aclararon alcanzará solo a las viviendas valuadas en más de $3 millones y a los campos que tengan más de 2000 hectáreas.

El gobernador rechazó que se trate de un “impuestazo”, como lo calificó parte de la oposición, y dijo que el Inmobiliario aumentará “por debajo del promedio de la inflación de este año que terminará en alrededor del 55%”.

“Hay que explicar lo que pasó porque si no pareciera que se impuso el punto de vista de la oposición, que sería básicamente que había un impuestazo impagable para la clase media y que entonces nosotros no quisimos negociar, y como resultado de eso no dieron quórum en el Senado donde tienen mayoría. Y todo eso es mentira”, sostuvo Kicillof.

El gobernador se quejó de que la oposición “que acaba de perder la elección por más de 15 puntos lo único que se presta a hacer es permitir que pasen leyes que ellos mismos hubieran sacado”. “Tiene que haber un poco de comprensión y flexibilidad para acompañar a un oficialismo que recién empieza. Tal vez quieren defender a los propietarios más ricos de la Provincia, añádió.

Y cerró: "Estamos dispuestos al diálogo con la oposición en la medida que no se desvirtúe el espíritu de la ley”.