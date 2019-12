Tras quedar eliminada en el teléfono ante Occhiato y Peña, la cantante subió tweets de fanáticos que no podían votar por ella.

Showmatch entró en su etapa definitoria y esta vez le tocó quedarse afuera a Karina “La Princesita”.

La cantante se despidió del Súper Bailando tras caer en la semifinal contra Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña, quienes se impusieron en el voto telefónico con el 53,47%. Sin embargo, la polémica se traslado a las redes sociales y allí Karina sugirió un fraude en distintos mensajes.

Una usuaria le escribió “Kari, mis votos nunca entraron”, a lo que la cantante respondió: “Jajaja. A todos nos pasó igual. Según el visto Prada, las líneas databan colapsaras por eso los votos a mí no me entraban. Me cansé de recibir mensajes de votaciones que no entraron. Tranca”.

Otro usuario, más molesto, publicó: “Envíe mas de 50 msjs para @kari_prince y uno me registraron, todo arreglado para q gane Nico y se les de la final q tanto querían. Ojala q el lunes no se caguen en @flor_vigna como hicieron con Karina acá tienen un espectador menos”. Y Karina le respondió con ironía: “Nos pasó a todos que no entraron los votos a mi. Tuvimos mala suerte jajajaja”