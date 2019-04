La franquicia argentina se impuso sobre los Brumbies australianos por un cerrado 20-15 en Liniers y sueña con la clasificación a los cuartos de final. Es el tercer triunfo consecutivo de los dirigidos por Gonzalo Quesada tras los éxitos en la gira por Sudáfrica.

Jaguares dio un paso clave para las post temporada, al vencer a Brumbies, de Australia, por 20-15, en partido correspondiente a la undécima semana del Super Rugby, que reúne a las franquicias del Hemisferio Sur.

Los dirigidos por Gonzalo Quesada aprovecharon el envión de los dos triunfos conseguidos en la reciente gira por Sudáfrica y ante un rival directo (bicampeón en las ediciones de 2001 y 2004) se encaminan a los cuartos de final. El partido se disputó en el estadio José Amalfitani, de Liniers, y arbitró el sudafricano Marius van der Westhuizen.

La formación argentina se fue al descanso cpn un 17-15 a favor, por los tries de Sebastián Cancelliere, Agustín Creevy y Matías Orlando, más un gol de Domingo Miotti. Ya en el complemento, que resultó más disputado, un penal de Miotti sentenció el encuentro.

El próximo fin de semana, Jaguares se topará frente a Stormers, también en Buenos Aires, en busca de prolongar la racha positiva antes de emprender la gira por Australasia que marcará su futuro en la competencia, donde enfrentará a Hurricanes, Warathas y Reds, para más adelante recibir a Sunwolves.

La síntesis

Jaguares (20): Emiliano Boffelli, Sebastián Cancelliere, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (cap) y Santiago Carreras; Domingo Miotti y Tomás Cubelli; Tomás Lezana, Marcos Kremer y Pablo Matera; Tomás Lavaninini y Guido Petti; Santiago Medrano, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro. Suplentes: Julián Montoya, Mayco Vivas, Enrique Pieretto, Javier Ortega Desio, Rodrigo Bruni, Felipe Ezcurra, Bautista Ezcurra y Juan cruz Mallía.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Brumbies (15): Thomas Banks; Henry Speight, Tevita Kuridrani, Tom Wright y Toni Pulu; Christian Lealiifano y Matt Lucas; Peter Samu, Thomas Cusack y Jahrome Brown; Sam Carter y Rory Arnold; Allan Alaalatoa, Folau Fainga’a y James Slipper. Suplentes: Connal McInerney, Scott Sio, Les Leulua’iali’i-Makin, Darcy Swain, Murray Douglas, Joe Powell, Irae Simone, Andy Muirhead. Entrenador: Dan McKellar.

Tantos PT: 3m. y 34m. tries de Cancelliere y Creevy (J); 7m. try de Fainga’a (B); 20m. gol de Lealiifano por try de Banks (B); 30m. gol de Miotti por try de Orlando (J) y 42m. penal de Lealiifano (B). Tanto ST: 21′, Penal de Miotti (J). Amonestado: 26m. Marcos Kremer (J). Estadio: José Amalfitani, Buenos Aires. Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Fecha 11: Crusaders 36-Lions 10; Sunwolves 0-Highlanders 52; Hurricanes 47-Chiefs 19; Warathas 15-Sharks 23; Stormers 24-Bulls 23 y Jaguares 20-Brumbies 15.

Conferencia África: Sharks 26 puntos; Bulls 24; Jaguares y Stormers 23; Lions 22.

Conferencia Australia: Rebles 24; Warathas y Brumbies 20; Reds 18; Sunwolves 11.

Conferencia Nueva Zelanda: Crusaders 39; Hurricanes 32; Highlanders 23; Blues 20; Chiefs 17.