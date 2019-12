Los nenes de 6 a 12 años ya pueden anotarse en 10 sedes habilitadas. Las actividades arrancan el 2 de enero.

Si bien no comenzó el verano, las altas temperaturas de estos días adelantan que no serán meses fáciles los que se vienen. Pero en Avellaneda, los chicos no la pasarán nada mal. Ya arrancó la inscripción para la Colonia 2020 gratuita que organiza el Municipio de Avellaneda y que comienza el 2 de enero.

Podrán anotarse los niños de 6 a 12 años con domicilio en Avellaneda en 10 sedes: los poliderportivos Domingo Faustino Sarmiento, Delfo Cabrera, Gabino Alegre, Proyecto Nacional y en los clubes Deheza, Renunciamiento, Fátima, Sportivo Dock Sud, San Telmo y el Victoriano Arenas.

Los chicos podrán disfrutar de la pileta, de actividades deportivas a cargo de profesores de educación física y de una merienda.

Por dudas o más información, hay que comunicarse al 4207-5863.

LOS ABUELOS, TAMBIÉN. Al mismo tiempo funcionará la Colonia 2020 para adultos mayores de 60 años que comenzará el 4 de enero, pero la incripción para esta iniciativa se inicia este lunes en los centros de jubilados, en el Polideportivo Domingo Faustino Sarmiento y en la Dirección de Turismo y Recreación (Belgrano 222). Habrá vóley adaptado, aquagym, caminatas y juegos recreativos.