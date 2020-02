Los restos del atleta olímpico Braian Toledo, fallecido ayer en un accidente vial con su moto, fueron inhumados este viernes en el cementerio del partido bonaerense de Marcos Paz, donde familiares, amigos y deportistas lo despidieron con mucho dolor.

Pasadas las 10, los familiares y amigos de deportista olímpico se despidieron dentro de la capilla ardiente y luego ocuparon los vehículos que llevaron los restos hasta el cementerio, cuyo cajón lució encima una bandera olímpica y fue llevado por su hermano y por su ex entrenador Gustavo Osorio, con quien se formó y dio sus primeros paso en el atletismo.

El cortejo pasó por el Centro Municipal de Alto Rendimiento Jabalina "Braian Toledo", por la plaza principal de la ciudad, la parroquia San Marcos y luego arribó al cementerio local, donde unas 300 personas le brindaron el último aplauso antes de alojarlo en un nicho, por pedido de la madre.

Tras el cierre del nicho, una de las tías de Braian tuvo un ataque de nervios y se descompensó, cuando la madre del joven deportista -desconsolada- se volvió a quebrar y reclamó a viva voz: "Por qué me dejas, me prometiste que nunca me ibas a dejar".

Estuvieron presentes en la caravana, y en la despedida, los deportistas olímpicos Germán Chiaraviglio (salto con garrocha), Jennifer Dahlgren (lanzamiento de martillo), Santiago Lange (regatista), el Jefe de Misión de Delegaciones del Comité Olímpico Argentino (COA), Diego Gusmán y el presidente del COA, Gerardo Werthein.