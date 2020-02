Si bien Sol Pérez y Guillermo Marín desmintieron el rumor sobre una historia de amor clandestina, Valeria Acrhimó, ex del productor, sigue teniendo serias dudas.

"En su momento no me lo imaginaba, ellos lo niegan y ok, pero somos grandes, no me quiero poner una venda, pudo haber pasado", dijo.

El rumor se instaló cuando Sol Pérez integró la compañía de la obra "Nuevamente Juntos" que encabezó Carmen Barbieri y donde Archimó era parte del elenco y Marín el productor.

"Tal vez no pasó nada, me pegó mal en su momento porque si fue hubiera pasado cuando estaba conmigo. Yo me separé pero los rumores venían de antes. Hubieran estado cuando todavía estábamos juntos. Ahí te duele, te molesta, no te gusta", agregó la vedette.