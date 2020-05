El titiritero lomense Fernando Suárez se adaptó al contexto de aislamiento y ofrece funciones a través del Instagram Cultura Lomas, para no perder el contacto con el público y alegrar la cuarentena.

La magia del mundo de los títeres, de la mano (o las manos) del lomense Fernando Suárez sigue activa, incluso en época de aislamiento y cuarentena. A través del Instagram de Cultura Lomas, se acerca virtualmente a todos los vecinos y brinda una energía positiva con obras que sirven para entretener y despejar la mente.

El titiritero explicó que arrancó hace muy poco con esta modalidad. “Como artista, no tener al público al lado tuyo o no escuchar la risa de un chico te da otra sensación, pero sé perfectamente que hoy por hoy es lo que hay que hacer y aprovechar este formato hasta encontrarle su emoción”, remarcó, y agregó: "Ya me acostumbré a esta modalidad y hasta me parece atractivo. Tengo en claro que, hasta el año que viene, no vamos a poder volver a las obras en teatro o al arte callejero, como estoy acostumbrado a hacer en diferentes plazas hace muchos años”.

Arrancó con la obra llamada “Supercrash”, que cuenta la historia de un personaje superhéroe que se hizo conocido en Lomas por su aventura de amor con su vecina Ana, y además brindó una clase de cómo construir un títere de guante, mediante un procedimiento sencillo. “La idea es que lo pueda construir cualquier persona que quiera, incluso un niño, con ayuda de un adulto. Estuvo muy buena la experiencia”, añadió Fernando. Y cerró: “Es impresionante cómo te pone el vivo, es como una nafta en el cuerpo”.

La obra de títeres se trasmite en vivo mediante las redes sociales de Cultura Lomas y se graba, respetando el protocolo de distanciamiento social, en el Teatro del Municipio, con un equipo de 3 ó 4 personas que proveen los elementos para poder llevar a cabo la puesta en escena.

Para finalizar, el titiritero adelantó algunos detalles de los proyectos en los que trabaja actualmente, con vistas a un futuro cercano: “No voy a adelantar mucho, pero sé que voy a volver a este formato. En todo esto, mi hijo tiene mucho que ver, ya que es director de cine, y él me va a dar una mano”.