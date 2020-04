La extensión de la cuarentena conspira contra cualquier análisis. Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo de la AFA manifestó: "antes era más optimista".

Cada extensión de la cuarentena por la pandemia del Coronavirus es un atraso más para la reorganización de los campeonatos de fútbol en la Argentina. El presidente de la Nación Alberto Fernández la extendió hasta el próximo domingo 26 de abril, y por tal, si los dirigentes tenían un borrador tentativo tuvieron que hacerlo un bollo y arrojarlo al cesto.

"Antes era más optimista, pero como viene el panorama, estimo que antes de agosto no volvería a jugarse y ver de que forma podría hacerse", señaló Nicolás Russo, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En sintonía con los preparadores físicos que coinciden en que los planteles necesitarán de un reacondicionamiento físico y futbolistico ya que no es lo mismo entrenarse por su cuenta en sus casas que con el grupo de compañeros, Russo estima que ese período contemplará más de un mes antes del reinicio de las competiciones domésticas.

"Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias", remarcó el dirigente.

Sobre los ascensos y descensos, de los que tanto se habla, el directivo subrayó que "no hay nada definido porque no se trató nada: es puro bla bla blá lo que se dice", apuntó.

Además, volvió a referirse a la posible organización de un torneo de 30 equipos. "Eso ha quedado desvirtuado, nadie más lo dice. No sé de dónde salió, no tiene nada que ver el Gobierno Nacional en eso, ahí no se mete. Que el torneo que viene sea un torneo de 30 equipos sería una estafa para la gente", explicó el titular de Lanús, club que se opone.

En cuanto a la prolongación de los contratos de aquellos profesionales que vencen en junio próximo, Russo sostuvo: "Hasta que no se sepa cuándo se vuelve a jugar no habrá ninguna determinación, porque la AFA como cualquier otra asociación debe definir si aplica o no la sugerencia de la FIFA", dijo. Y manifestó que "de acuerdo a la época en que se pueda competir, se verá si continuamos con los torneos que estaban en disputa o se comienza una nueva temporada. Y de esto dependerá la situación de los contratos", expresó.