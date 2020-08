Este clásico ochentoso tendrá en escena a Jennifer Grey, protagonista del film original, y será dirigido por Jonathan Levine.

Una nueva versión "Dirty Dancing", uno de los clásicos ochentosos, se encuentra en carpeta de la productora Lionsgate, compañía que anunció que de este nuevo film participará Jennifer Grey, protagonista del éxito junto a Patrick Swayze.

Jonathan Levine, el director que ya mostró sus credenciales en "50/50" (2011) y la reciente "Casi imposible" (2019), se pondrá detrás de la lente en este film.

La película original, que giraba en torno al apasionado romance entre una joven (Grey) y su profesor de baile (Swayze), arrasó en los cines con 213 millones de dólares de recaudación a partir de 6 millones de presupuesto.

LA ESCENA DEL BAILE FINAL

"Dirty Dancing" fue la tercera película más vista en 1987 en todo el mundo detrás de "Atracción Fatal" y "Superdetectiva en Hollywood II".

Además, se llevó el Óscar a la mejor canción original por la todavía muy popular (I've Had) The Time of My Life" que compusieron Franke Previte, John DeNicola y Donald Markowitz para los cantantes Bill Medley y Jennifer Warnes.

Lionsgate ya había hecho una secuela de "Dirty Dancing" titulada "Dirty Dancing: Havana Nights" (2004), ambientada en Cuba pero quedó muy lejos del éxito de la original pese a contar en su pareja protagonista con un joven Diego Luna.