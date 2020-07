Los familiares y amigos de los menores, que están en pleno duelo tras el fallecimiento de su madre, iniciaron una campaña para quienes puedan colaborar con alimentos, ropa de abrigo y todo lo necesario para que vivan en óptimas condiciones.

De forma imprevista falleció la madre de cuatro menores que viven en Guernica. Aunque están a cargo de sus tíos necesitan ayuda para que puedan vivir en condiciones óptimas y por eso los familiares, amigos y vecinos están colaborando con lo que pueden.

Gabriela era vendedora ambulante, muy reconocida en el Barrio Numancia donde vivía junto a sus cuatro hijos de 7 años, las mellizas de 13 y un adolescente de 15.

Hace unos días, comenzó a sentirse mal y cuando fue trasladada al Hospital de Guernica falleció por cuestiones que aún están siendo investigadas. Para los hijos y toda la familia fue una noticia que no esperaban porque Gabriela tenía apenas 32 años.

Antonia de las Mercedes Rajoi es la hermana de Gabriela y quien está a cargo de sus sobrinos junto a otro de sus hermanos. "Nosotros vamos a cuidar a ellos, pero tienen muchas necesidades, por eso todo lo que nos puedan ayudar será fundamental porque somos una familia humilde".

Gabriela salía todos los días a vender ajo por el barrio antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, pero con el aislamiento social estaba muy nerviosa y preocupada porque no estaba entrando dinero a su casa.

"Ella tenía la asignación, pero no le alcanzaba. Con el papá de los nenes tuvo muchos inconvenientes y preferíamos todos que se mantenga alejado", contó la hermana de la mujer fallecida repentinamente.

Todo el barrio la conocía y muchos la ayudaban porque además Gabriela era una persona muy agradecida y vivía para darle todo lo que podía a sus cuatro hijos.

"Ella los educó muy bien, los mandó siempre al colegio y hoy noto todo eso en mis sobrinos que se han unido más que nunca en este dolor que atraviesan", detalló la tía de los cuatro menores.

Alimentos, ropa de abrigo, calzado y una cocina es lo que necesitan con suma urgencia estos cuatro hermanitos que se quedaron sin su mamá.

"Ellos tenían una cocina que hace un tiempo explotó y ahora cuentan sólo con un anafe de dos hornallas que no alcanza para todos. Contar con un horno sería fundamental para que podamos cocinar ahí para ellos", pidió Antonia que a pesar de transitar también su duelo con su hermana está conteniendo como puede a sus sobrinos.

Respecto a la situación de los hermanitos, Antonia contó que están bien dentro de todo, "pero extrañan mucha a su mamá porque ella estaba para todo con sus hijos".

Gabriela si bien tenía problemas de salud, era diabética y sufría de presión alta, también estaba muy preocupada por el contexto social y sobre todo por su economía que no podía reactivarse por el aislamiento social.

"Ella estaba mal por todo este tema, yo igual la ayudaba para que a los chicos no le faltara nada, pero a mi tampoco me sobra así que me llamaba y me decía que había días que no tenía para darle la leche a los nenes y eso la ponía muy mal", recordó Antonia sobre una de las últimas charlas que tuvo con su hermana.

Para poder colaborar con los cuatro hermanitos (tres nenas y un varón) hay que comunicarse con Antonia llamando al 1135978424 o también se puede enviar un mensaje de WhatsApp.