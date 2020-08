El intendente de Lanús publicó la noticia en sus redes y agradeció los mensajes de apoyo que recibió durante toda la etapa de aislamientos que tuvo que cumplir tras el resultado de él y su esposa.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti publicó en sus redes sociales su recuperación del Coronavirus y no olvidó agradecer los mensajes de apoyo que recibió durante todo el período que tuvo que estar en aislamiento. "No aflojemos ahora. Cuidarte es cuidar a los demás. Depende de vos y de todos nosotros", advirtió.

Tras recibir el alta epidemiológica hoy retomó su agenda habitual luego de dar positivo de Covid-19 estuvo en su casa y siguiendo cada una de las recomendaciones médicas al igual que su esposa Karina Spalla quien también tuvo el virus.

También aclaró que nunca delegó sus funciones y continuó monitoreando la gestión de manera virtual.

Durante las dos semanas de confinamiento, Grindetti mantuvo reuniones de gabinete con su equipo, encuentros con jóvenes, monitoreó la reapertura de comercios e industrias en la nueva fase del aislamiento, realizó encuentros en línea con vecinos y participó de reuniones convocadas por la gobernación para analizar la nueva etapa de la cuarentena, entre otras actividades.

En el mensaje que publicó este domingo dijo: "Quiero contarles que, gracias a Dios, ayer los médicos me dieron el alta después de haber tenido Coronavirus. No tengo más que palabras de agradecimiento para los que se preocuparon y me hicieron llegar sus mensajes de apoyo de mil maneras. A los médicos, a mi familia, a Kari que también está recuperada, a todo el equipo del Municipio y especialmente a mis vecinos de Lanús. Los quiero mucho a todos.”

De esta manera, el intendente se suma a los más de 3200 vecinos de Lanús que se recuperaron de Covid-19.

Según los últimos datos oficiales, más del 54% de los casos positivos de Coronavirus recibieron el alta médica en Lanús, la marca más importante desde que comenzó la pandemia.