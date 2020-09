El volante externo optó por el Tricolor entre las ofertas que manejaba. La charla con el DT Pablo Vico lo convenció, a pesar de que Argentino de Quilmes quería retenerlo en el plantel.

Agustín Graneros forma parte del grupo de refuerzos que llegó Brown de Adrogué. Con 24 años, el volante externo tiene un pasado futbolìstico en Talleres de Escalada y proviene desde Argentino de Quilmes. Firmó con el Tricolor hasta diciembre de 2022.

El joven mediocampista indicó que lo "sorprendió" que el entrenador se haya contactado con él, pero que lo sedujo el saber que se está conformando un "plantel competitivo" para intentar lograr uno de los ascensos de categoría a la Liga Profesional de Fútbol.

"Me sorprendió un poco el llamado de Vico por el técnico que es. Me dijo que quería contar conmigo, que estaba armando un plantel competitivo y que quería contar con mis servicios para el armado del plantel", confió el jugador que tras 20 partidos dejó la Barranca.

En ese sentido, en diálogo con Craks del Sur, dijo: "Contento porque se interesó en mí, feliz que un técnico de su talla lo quiera a uno, eso me pone muy contento".

Graneros admitió que Pedro Monzón (técnico del Mate) hizo todo lo posible par retenerlo, pero que él quería progresar en su carrera futbolística, y entre las propuestas que estuvo analizando, Brown fue la mejor opción. "Tenía dos clubes de la Primera Nacional, los estaba manejando mi representante, gracias a Dios tomamos la mejor decisión de ir a Brown. Ellos (por los dirigentes de Argentino de Quilmes) me ofrecieron la renovación, me llamó el técnico, estoy muy agradecido con él, también el presidente, que querían renovar. Les dije que me den un tiempo que estaba buscando crecer futbolísticamente".

Por último, el volante que llega a cubrir un puesto clave para la estructura de los equipos de Pablo Vico se refirió a las expectativas que tiene centradas en su nuevo desafío. "Vi el club, las instalaciones, es un club muy prolijo, correcto en todo sentido. Estoy con ganas de arrancar, se están organizando los protocolos. Falta poco para volver a los entrenamientos. Agradecido con Argentino de Quilmes que me abrió las puertas después de mi paso por Talleres de Remedios de Escalada", expresó Agustín, que como muchos de sus nuevos compañeros está ansioso de conocer a los pocos que quedaron y armar un buen grupo.