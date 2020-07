El presidente del club desconoce cuando se volverá a entrenar y sostuvo que el plantel sigue practicando vía Zoom. Sobre la Copa Argentina afirmó: "La ilusión del partido con Boca sigue estando".

Claypole es noticia por ser uno de los clubes de la región que más jugadores incorporó en medio de la pandemia del Coronavirus y sin conocimiento de cuándo y cómo se reanudarán o terminarán los campeonatos en el fútbol argentino.

El hermetismo en cuanto al regreso a los entrenamientos es un tema sin solución por el momento. Se elevó el protocolo sanitario al Ministerio de Salud, pero todavía no hubo respuestas al respecto. "No tengo nada oficial. Imaginate que no sabemos cuando se va a dar el pico de contagios. Queremos hacer las cosas bien, los chicos se siguen entrenando por Zoom", explicó el presidente Javier Gómez en diálogo con el Ascensox3.

En esa línea, el máximo directivo del club del partido de Almirante Brown afirmó: "Tengo fe de que esto va a bajar en algún momento. Tengo fe de que se va a jugar. O en este año o en el otro, pero tengo fe de que se va a jugar. No sería justo no jugar el Reducido".

La campaña en el Torneo Apertura de Primera D fue muy buena. Por diferencia de goles terminó tercero con 27 puntos, junto a Sportivo Barracas, a un punto de Liniers. Y en el Clausura, de cuatro partidos jugados, ganó uno, empató otro y perdió dos. El reglamento contempla final entre los ganadores de ambos torneos y Reducido de ocho equipos.

Pero en el horizonte de Claypole está el partido de Copa Argentina frente a Boca. El que tiene en vilo a todo el pueblo Tambero. "Me parece que hay mucha información falsa. Nosotros siempre esperamos la voz de AFA y el presidente. No tenemos nada concreto y la ilusión del partido con Boca sigue estando", fue la apreciación de Gómez.

En relación al partido con el Xeneize de Miguel Russo, último campeón de la Superliga Argentina de Fútbol, habló el entrenador Roque Drago: "Por empezar que queremos jugar ese partido por nuestra gente que tiene un gran ilusión de jugar con Boca. Para los jugadores es el partido soñado, es una experiencia que no se la van a olvidar en su vida. Y uno también acompaña, por algo estamos en esto y es algo lindo jugar contra Boca. No tuvimos problemas de cobro, se siguió todo normal, no dejamos libre a ningún jugador, tenemos refuerzos, pensando en nuestra categoría, no".

Por último, Javier Gómez se refirió al rol social de la institución. "Tenemos repartidos casi tres mil kilos de alimento y vamos a seguir ayudando a las familias del club. Tratamos de estar y mostrar que Claypole tiene que ser la herramienta social de la ciudad", cerró.