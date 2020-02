El volante del Tricolor dijo que deben tener tranquilidad luego del fallido arranque en Rafaela y, que de vencer a All Boys, el plantel se fortalecerá en lo anímico.

Brown de Adrogué comenzó con el pie izquierdo la segunda rueda del Torneo de Primera Nacional, al perder con Atlético de Rafaela por 2-0

Tanto para el equipo que conduce Pablo Vico como para Brian Gómez en su regreso al club, no fue el resultado deseado. “Estamos tranquilos, tampoco hay que volverse locos. Sabemos que no es el arranque que esperábamos, pero todavía quedan muchos partidos por delante. Confío plenamente en el grupo para sacar esta situación adelante”, afirmó el volante por derecha en diálogo con La Unión.

Brian se fue en agosto de 2018 al Feirense de la Liga NOS de Portugal. Y volvió al Tricolor en un momento no tan espléndido como cuando se marchó a Europa. ""Al regresar sabía muy bien que no era la mejor situación. Pero confío en este cuerpo técnico y los compañeros para que Brown pueda progresar. Vengo a aportar desde donde me toque sumar y espero sentirme mejor con el correr de los partidos", manifestó el ex Argentinos Juniors y Estudiantes de Buenos Aires.

El sábado se viene All Boys, partido clave por la permanencia. “Tenemos que conseguir la victoria para cortar con la racha negativa de local. Si sacamos los tres puntos servirán más en lo anímico, porque es un rival directo”, destacó.

Por otro lado, el nacido en San Justo se refirió a su rol dentro del equipo: "Pablo (Vico) me conoce muy bien, y yo a él. La idea es la misma, claro que con distintos compañeros respecto de cuando me fui. Hay que empezar a conocerse y adaptarse al sistema de juego. Si lo hacemos rápido, creo que vamos a estar más pendientes de los puestos de arriba que de los de abajo", cerró Gómez.