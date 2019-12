Sandra Honczar generó un grupo para las mujeres amantes de las “brasas” con el fin de reconocer al género femenino y brindarles una salida laboral.

La gastronomía fue parte de su vida siempre, al principio con una casa de comidas rápidas y hace poco tiempo, con un espacio catalogado exclusivamente para el hombre: la parrilla. Sandra Honczar fundó Asadoras Argentinas, un grupo que reúne a mujeres de todo el país amantes del asado, con el objetivo de romper con el estereotipo, reconocer al género femenino y brindarles una salida laboral.

Al ver comentarios negativos en las redes sociales, en las fotos de una mujer al mando de la parrilla, se le ocurrió este proyecto. “Somos todos iguales, ya no hay diferencias de géneros y los rubros laborales no están tan marcados”, aseguró la lomense. “Quise generar un movimiento de mujeres con una tendencia novedosa de cocinar en la parrilla, que las chicas puedan realizar eventos particulares y que cuenten con una obra social”, contó la mujer de 47 años acerca del proyecto que comenzó en 2013, para luego indicar que hay muchos hombres que les ofrecen su ayuda y les facilitan consejos para mejorar a la hora de asar.

Además, Sandra indicó que a su grupo le gustaría contar con el apoyo de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (Uthgra), para ayudar e impulsar a las mujeres de dicho movimiento, quienes pueden dictar cursos gratuitos, mostrar sus habilidades e insertarse en una sociedad laboral.

Del 29 de enero al 2 de febrero de 2020, la lomense será la única mujer jurado de la Cumbre Internacional de Parrilleros, a disputarse en Chile, donde se hará el mundial con participantes de 18 países.

Este año ya había competido en el país trasandino, junto a tres compañeras. Fueron el único equipo del mundial en estar integrado exclusivamente por mujeres y culminaron terceras en su categoría.

Sandra asegura que la mujer al frente de la parrilla tiene “un encanto diferente”, que no deja de ser femenino y que incluso a algunos hombres les gusta. Por su parte, dio sus secretos a la hora de prender el fuego para asar: buen carbón y leña, no quedarse sin brasas y ser respetuosos con el tiempo para no arrebatar la carne. “Lo que mejor me salen son las achuras, que son muy difíciles de cocinar”, reveló Honczar.

Al referirse al Municipio de Lomas, sólo tuvo palabras de agradecimiento: “Me apoyaron incondicionalmente y me brindaron el espacio para el evento que realizamos en septiembre en la Plaza Grigera, con una convocatoria de 5 mil personas. Incluso me otorgaron el premio Orgullo de Ser de Lomas: es un logro para mí ya que surgí desde abajo y con mucho amor propio”.

En las redes ya poseen 85 mil seguidores y quieren seguir expandiéndose en el mundo. Además, Sandra tiene en mente incursionar en un programa propio con influencia en el país y en el exterior, donde participen y sean protagonistas las mujeres de Asadoras Argentinas y de otros rubros.

HISTORIA. Durante la adolescencia de Sandra, su padre le inculcó los conocimientos primordiales acerca de cómo prender el fuego y sobre la cocción justa de la carne. Posteriormente y junto a su madre, tomaron la posta y fueron ellas las que se animaron a ser las dueñas de la parrilla del fondo de su casa para continuar con la tradición de los asados en familia.

AGENDA. El 8 de marzo, en los festejos por el Día de la Mujer, algunas integrantes de Asadoras Argentinas harán un evento abierto para la comunidad en una plaza de Hurlingham y tres meses más tarde asistirán a una competencia en Estados Unidos, más precisamente en Chicago, en la que contarán con el apoyo del Consulado de Argentina en aquel país.