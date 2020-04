El entrenador se manifestó conforme con el alcance que tuvo su propuesta y volverá a repetirla más adelante. Europa, Asia y América se sumaron desde el IG Live.

La práctica en vivo que realizó el entrenador Guillermo Vecchio este sábado a través del IG Live @coachvecchiocamps dio más resultados de lo esperado. El ex técnico de la Selección Argentina de Básquet se llevó una gran impresión por la repercusión alcanzada.

"Gracias a Dios fue un éxito total. Por suerte nos vieron de Europa, de Asia, a pesar de la diferencia horaria, y de toda América también. Estuvo realmente muy bueno, con una clase de la que participaron 409 personas durante toda la hora y la gente de comunicación dejó colgados más de 2.106 vistos. Así que fue un éxito rotundo", le dijo Vecchio a La Unión.

Y agregó: "Todos lo comentarios en la redes fueron fenomenales. Yo estaba muy nervioso, era la primera vez que iba a hacer algo así. Aunque parezca mentira después de 40 años de experiencia en todo esto es bueno que uno sienta esas sensaciones".

Durante 60 minutos, Vecchio llevó adelante un entrenamiento físico, técnico y psicológico y al terminar brindó una charla de 15 minutos mientras sus seguidores se fueron relajando.

A través del Coach Vechio Basketball Camps, el profesor recorre distintos países con su equipo brindando clínicas, donde los deportistas participan activamente de las mismas.

"Lo vamos a seguir haciendo. Lo que pasa es que realmente se transformó en un 'boom'. Pensaba que iba a tener un alcance de entre 100 y 120 personas pero fueron creciendo y verdaderamente fue bárbaro. Calculo que dentro de 10 días haremos la segunda tanda y a la brevedad vamos a comunicar algunas cosas de lo que vimos en la clase y conjuntamente con los movimientos de jugadores de la NBA (National Basketball Association)", aportó.

Por su parte, Leo Coira, coordinador de la disciplina en el Club Defensores de Banfield, aprobó lo hecho por su colega y refirió: "La iniciativa me pareció bárbara, espectacular y Guillermo lo sabe llevar muy bien. Lo bueno es aprovechar este momento para inculcarles a los chicos los hábitos de entrenamientos que también pueden hacer desde sus casas. O sea, que se acostumbren a entrenar no solo en el club. Son fundamentos que a veces en los clubes no se entrenan por los tiempos pero son básicos para el crecimiento, que si los tienen muy bien entrenados hacen diferencias. Más allá de que Guillermo siempre habla de los hábitos más allá de lo deportivo sino también alimenticios y vida sana".

Coira, además, quiere que este proyecto de prácticas no queden en el tiempo y se mantengan vigentes. "Espero que cuando todo esto pase se pueda seguir haciendo. Hoy por hoy esto nos tocó así como de urgencia pero hay muchas plataformas que se pueden comenzar a usar para que sea contínuo cuando pase la pandemia. Sacar algo bueno de todo lo malo que estamos viviendo sirve y Guillermo en eso la tiene bastante clara de poder aprovechar los momentos. Es un maestro como profesor y como técnico"

Y por último explicó cómo se están manejando en el club: "Las profes están haciendo charlas y los profes físicos y de las categorías están realizando por Zoom entrenamientos virtuales desde hace tres semanas".