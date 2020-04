La firma ubicada en Quilmes desestimó el reclamo de los 240 trabajadores que se movilizaron este miércoles hasta Puente Alsina para exigir ser reincorporados a sus puestos y el pago de los salarios adeudados. ¿Qué dijo la empresa?

Los trabajadores de la empresa Penta, un frigorífico de Quilmes, sostienen un conflicto desde hace semanas ya que exigen ser reincorporados a sus puestos y el pago atrasado de salarios. Se trata de unos 240 empleados que impulsan esta demanda, y que movilizaron a Puente Alsina el miércoles, junto a otros trabajadores. Sin embargo, la empresa expuso que estos pedidos no se sustentan: "Es falso que Frigorífico Penta deba salarios, no ha incurrido en ninguna acción por lo que es acusado y está sufriendo ataques y agresiones infundadas". Además, sostiene que sigue en funcionamiento con 70 empleados.

¿Qué sostiene la empresa?

"El frigorífico se encuentra abierto y en actividad. Solamente no está funcionando un sector (el de faena) de los tantos que lo conforman, es así que el día miércoles cuando se suscitaron los lamentables hechos de conocimiento público se encontraban desarrollando tareas más de 70 empleados en sectores como despostada, control de calidad, mantenimiento, limpieza, administración central, sector de frío, expedición, administración de despostada. El de faena es el único inactivo debido a que los matarifes no traen su hacienda ya que no le podemos garantizar la realización del servicio".

"El frigorífico no ha despedido absolutamente a ningún operario de ninguno de los sectores. Esto lo confirma la no existencia de telegramas emitidos. Sí se reconoce el inicio del trámite judicial de exclusión de tutela sindical en relación a los tres delegados".

Y agrega que el frigorífico "no debe salarios a ninguno de sus trabajadores". "Todos los servicios prestados por las personas en relación de dependencia fueron abonados en su totalidad. Cabe aclarar que la planta está en un Procedimiento Preventivo de Crisis (dictaminado por el Ministerio de Trabajo) y por lo tanto no está obligada a abonar las horas garantizadas a pesar de que lo vino haciendo durante los meses previos. Por ende han cobrado las horas trabajadas ya que no se les debe abonar los servicios no prestados".