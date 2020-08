El presidente de Talleres manifestó que les conviene el torneo de ocho equipos, pero que por el momento no hay "nada claro". Además pensó en aquellos que no competirían.

El martes pasado, luego de la reunión en Casa Rosada entre Nación, la AFA y el Ministerio de Salud, se determinó que los entrenamientos de los planteles de fútbol retornarán este lunes para los clubes de la Liga Profesional. A ellos se les suma Tigre, de la Primera Nacional, debido a que se encuentra participando de la Copa Libertadores de América.

Luego de este paso, el que ansiaban los dirigentes y jugadores desde que se decretó la pandemia del Coronavirus, desde la calle Viamonte se anunció que las categorías más chicas definirán los ascensos mediante un Torneo Reducido. Y eso trajo repercusiones fuertes, ya que estuvieron de acuerdo los que a la suspensión de los campeonatos están clasificando, y en desacuerdo lo que entienden que hay que jugar lo que falta de la temporada, ya que consideran que tienen grandes chances de llegar a uno de esos lugares.

"A mí me sirve que se juegue el Reducido de ocho (equipos). Pero creo que los dirigentes tenemos que tener una mirada más allá. Uno tiene que pensar qué se hace con el resto de los equipos que no entrarían", fue la respuesta de Alejandro Freije, presidente de Talleres de Escalada. Por un lado, habla del beneficio que tendría su club, pero por el otro refiere a la inactividad de los jugadores de aquellos que no jugarán hasta la próxima temporada.

Claro que también hay que ver si los Reducidos se mantienen con la cantidad de equipos que establece el reglamento o por este problema de la pandemia se modifica. Talleres finalizó noveno en la tabla general de posiciones, y su lugar dependerá de la resolución que se tome. El Albirrojo terminó cuarto en el Apertura, peleándole el título a Almirante Brown, y 10° en el Clausura, jugadas apenas ocho jornadas hasta la suspensión.

"Creo que tenemos que resolver qué hacer con toda la categoría (Primera B). Qué se va a hacer de acá a diciembre con los clubes. No tengo claro cuál es el concepto de Reducido que estamos definiendo", apuntó Freije en diálogo con la FM94.7.

Por otra parte, este sábado se dio a conocer una nueva baja en el plantel: el volante Juan Manuel Trejo, que venía demorando la renovación de su contrato, finalmente jugará en Juan Aurich, de Perú. En contacto con nuestro medio, el presidente dijo: "El jugador ya arregló con ellos (por Juan Aurich) y debería estar viajando en los próximos días. Nos pidió que le mandemos los papeles porque es una transferencia internacional. Más allá de que era jugador libre y debía arreglar con nosotros hay papeles que formalizar".