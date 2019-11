El presidente electo se refirió al acuerdo con los acreedores para renegociar la deuda. "No quiero hacerle quitas a nadie y dejar de pagar lo que debemos. Pero esta vez no van a pagar los que menos tienen", aseguró.

Alberto Fernández estuvo presente en el acto de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Parque Norte donde evaluó que "esta vez no van a pagar los que menos tienen", respecto a los préstamos que deberá devolver el Gobierno a los acreedores.

"No quiero hacerle quitas a nadie y dejar de pagar lo que debemos. Pero esta vez no van a pagar los que menos tienen. ¿Cuánto tiempo más vamos a creer que esta sociedad se arregla tirando por la ventana a 10 o 20 millones de personas? La solución no es tirar argentinos por la ventana", aseguró Fernández, y puso como ejemplo los recientes estallidos sociales en Ecuador, Chile y Colombia.

Además afirmó que "esta deuda no la van a pagar los que trabajan, los que producen, los que generan empleo". "Después del 10 de diciembre va a venir algo mejor: vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando", añadió.

"No vamos a premiar a los que especulan, vamos a premiar a los que trabajan, vamos a poner en marcha la economía", afirmó Fernández y luego pasó a hablar de lo que será su relación con el principal socia del país: Brasil. "Veo con alegría que el presidente de Brasil quiera tener una relación pragmática con la Argentina".

"El Mercosur lo va a superar a Bolsonaro y a Alberto Fernández. El futuro que viene es el futuro sin diferencias", cerró el tema sobre Brasil frente a varios de los empresarios que tienen negocios con el país vecino.