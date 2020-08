El defensor, uno de los infectados en Banfield, detalló que lleva "con tranquilidad" sus días de aislamiento y remarcó: "Lo importante es que yo y mi familia estamos bien".

Cuando ya tenía los botines preparados para el regreso a los entrenamientos, el defensor de Banfield Federico Torres recibió el sábado a la noche un llamado que no esperaba. Ahí le avisaron que había dado positivo de Coronavirus en los estudios PCR realizado el viernes en el Campo de Deportes y eso -de acuerdo a los protocolos sanitarios decretados por el Gobierno- lo obliga a estar aislado en su casa durante 14 días.

Sin síntomas de la enfermedad y con su cabeza puesta en el regreso a las prácticas, la noticia lo tomó “por sorpresa” al juvenil del Taladro. “La verdad es que no lo esperaba”, remarcó, con algo de malestar, uno de los tres jugadores del plantel que dieron positivos de Covid-19 hace casi una semana atrás.

Y no es para menos. Con esto, el marcador central quedó afuera de las dos primeras semanas de trabajo del plantel profesional en el predio de Luis Guillón y eso inevitablemente le genera cierto malestar. “Un poco de rabia me dio porque tenía muchas ganas de que tenía de volver a entrenar después de varios meses sin poder hacerlo”, recalcó en charla con Diario La Unión.

“Cuando me hice los estudios previos para arrancar a entrenar no creía que iba a dar positivo, pero lo estoy llevando con tranquilidad y sabiendo que mi familia y yo estamos bien, sin síntomas. Eso es lo importante”, agregó Torres mientras cumple el aislamiento junto a su mujer y a su hija.

Hoy, a casi una semana de haber dado positivo de Covid-19, el defensor sigue sin síntomas de la enfermedad y comentó que se siente “al 100 por ciento” en su estado físico. Por ese motivo, pese a estar en aislamiento, no frena con sus entrenamientos. “Físicamente me siento muy bien y es por eso que sigo con los entrenamientos que me mandan los profes. Todos son para hacer dentro de la casa y eso me ayuda para que, una vez que se sume al grupo, pueda trabajar a la par de mis compañeros”, detalló.

En ese sentido, Torres agradeció el apoyo que recibió de toda la familia de Banfield en este momento que está adelante junto a su familia. “Desde el momento que me dieron los resultados, siempre tuve el apoyo del club, tanto de los dirigentes, del cuerpo técnico como de todos mis compañeros. Todos me llamaron y estuvieron pendiente de mí dándome su apoyo, algo que es tan importante tener en un momento así. Es algo que yo aprecio mucho”, resaltó, muy agradecido.

Ahora, al pasar más de una semana del primer estudio, Torres se realizará el lunes un nuevo hisopado para ver la evolución de la enfermedad. A pesar de eso, el joven seguirá en su casa durante una semana más hasta cumplir los 14 días de aislamiento y recién después podrá sumarse a las prácticas del plantel profesional en el predio de Luis Guillón.