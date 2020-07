El arquero, con un fuerte lazo con las Inferiores del club, se ilusiona con la idea de darles un lugar más importante a los juveniles del club. "Es importante que no queden relegados", dijo.

Con apenas cuatro años, Federico Díaz ya sabía lo que era defender la camiseta de Los Andes. Su vida siempre estuvo entrelazada por esos colores, con momentos buenos y otros no tanto, y hoy, luego de ganarse un lugar en el equipo titular de la mano de Germán Cavalieri, se ilusiona con que todos los chicos de Inferiores “tengan una oportunidad” en el nuevo proceso que se está gestando en el club lomense.

Díaz renovó su contrato con la institución hasta diciembre del 2021 y de esa manera se transformó en el futbolista más representativo de los formados en el predio de Albertina, tras la salida de Sebastián Valdez y la incertidumbre sobre cuál será el futuro de Gustavo Turraca. Y desde ese rol, se entusiasma con la idea que maneja la dirigencia de armar un plantel corto, dándoles un mayor lugar a los juveniles del club.

“Los que crecen son los que venden jugadores, esa es la realidad. Es el capital máximo que tiene una institución. Por eso, según mi punto de vista, es muy importante darles un lugar valioso a los chicos. Y eso, a su vez, les dará más fuerza a los que están en Inferiores, ya que al ver la posibilidad más cerca, se esforzarán más”, remarcó el arquero del Milrayitas en diálogo con Diario La Unión.

Y en esa línea, agregó: “Mi rol será el del acompañamiento y hacerles ver que tendrán una oportunidad única si se concreta todo lo que se está barajando, donde no estarán tan relegados y podrán pelear de igual a igual, cosa que no pasaba en otros planteles. Creo que tendrá muchas chances y mi función será aconsejarlos en lo que pueda”.

En el club, Díaz vivió de todo. Su debut en la primera fue 2017, luego de un breve paso por Estudiantes de Buenos Aires (jugó dos partidos) y con varios años como suplente de Maxi Gagliardo, y recién 2020, luego de ser suplente de Leandro Requena y quedar relegado bajo el mando de Juan Carlos Kopriva, se ganó finalmente un lugar como titular. Y eso le abrió la puerta a la renovación, siendo una de las prioridades de Cavalieri.

Por eso, al hablar de lo que significó esta renovación, el arquero no ocultó su emoción y remarcó que, para él, fue “muy especial” la extensión. “Es un premio al esfuerzo, al trabajo y al nunca bajar los brazos”, recalcó, claro y contundente.

También le dedicó unas palabras al entrenador y a todo su cuerpo técnico, ya que le dieron la “confianza” para ganarse un lugar, aunque sabe que ahora no puede “bajar los brazos” porque con este entrenador, según comentó, “la titularidad se gana todas las semanas”. “Germán te exige siempre, no te podés caer, y valoro mucho su respaldo para que siga en el club. Pero soy consciente de que no tengo el puesto asegurado, la tendré que pelear como siempre. Yo haré todo para afianzarse como titular”, concluyó.