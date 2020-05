Fede Bal está realizando un tratamiento por el cáncer de intestino que le fue diagnosticado y dejó crudas declaraciones a la Revista Hola.

"Quiero vivir mil cosas más, me gustaría ser padre, formar una familia. Pero si muriera, me daría paz pensar en que tuve una vida maravillosa: no me privé de nada", dijo el actor.

Y agregó: "A todos los que amo se los dije, pagué deudas, pedí perdón a algunas de mis ex y siempre trato de transmitir mensajes positivos".

Mientras tanto, Fede sigue su tratamiento acompañado por Sofía Aldrey, su novia, y con los mimos a la distancia de Carmen Barbieri.