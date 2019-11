El Emperador consideró que se hizo todo lo planeado en la semana. Así neutralizaron los circuitos de Vélez. Y se refirió al ingreso de Reinaldo Lenis como titular.

Ganar de local era la cuenta pendiente de Banfield. Desde el 4 de agosto, cuando venció a Estudiantes de La Plata, que el Taladro no sumaba de a tres puntos en el Florencio Sola. Después fueron cuatro derrotas y una igualdad.

Julio Falcioni consiguió lo que Banfield no lograba desde hace mucho tiempo: ganar dos partidos seguidos. Y su laboratorio táctico dio muestras de que continúa funcionando.

"Se cumplió todo lo planeado, se hizo un partido casi perfecto, de acuerdo a lo que planificamos en la semana, para poder contener a Vélez, por lo cual fue muy importante el trabajo del doble cinco', con (Jorge) Rodríguez y (Sergio) Víttor, para poder romper el sistema defensivo de ellos", comentó el entrenador del Taladro.

Banfield le cortó los circuitos de juego a un Vélez desconocido que perdió terreno en las últimas fechas respecto a la punta. Y cuando tuvo la pelota no se desesperó. Jesús Dátolo fue el administrados y los punteros dos flechas. “Buscamos la velocidad por afuera de Agustín Urzi y (Reinaldo) Lenis, que encararon siempre en 1 a 1 y no le permitieron a ellos desarrollar su mejor juego, ya que fueron superarlos por nuestro planteo", reconoció JCF.

El Emperador se tenía un as guardado en la manga. Durante toda la semana sabía que Lenis iba de titular, pero le pidió no divulgar la información. Encima concentró a Juan Pablo Álvarez para despistar al técnico rival. “Hicimos concentrar a Juan Pablo Álvarez, quien estaba lesionado. Se sabía que no iba a jugar y lo hicimos para desorientar al rival. Teníamos definido que actúe Lenis, quien creció mucho e hizo un trabajo especial".

Y en esa línea agregó: "Le dijimos al jugador (Lenis) que no diga nada que iba a estar y demostró todas las buenas condiciones que tiene para ser importante en el equipo". El colombiano selló el triunfo de cabeza.

Por último, Falcioni señaló: "Con lo que demostramos con Lanús y este (por Vélez), el equipo va creciendo y compenetrado en lo que pretendemos en cuanto a funcionamiento".