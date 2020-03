En una entrevista televisiva, Alberto Fernández cuestionó a las personas que no cumplieron con el aislamiento, habló sobre las medidas que está tomando el Gobierno y sobre el escenario que en la Casa Rosada esperan para los próximos días.

El presidente Alberto Fernández advirtió este domingo que la pandemia del coronavirus “aún no llegó a su máxima expresión” en todo el país y manifestó que lo que más le preocupa por estos días “es la incomprensión de la gente” y de los “tontos que no entienden el riesgo” que corren ante el avance de la enfermedad.

“El contagio va a ocurrir, no lo vamos a poder evitar, en nuestra casa el contagio será más lento y como es más lento, vamos a poder atender a la gente. Cuando más lento sea el contagio, más posibilidad de atenuar y de que el virus mate sea mucho menor”, detalló en una entrevista concedida al programa "La Peña de Morfi" que se emite por Telefé.

Durante el tercer día de cuarentena total en todo el país, el mandatario cuestionó a los que no acataron el aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado por el Gobierno desde las 00 horas del viernes pasado, y pidió a todos que tengan conciencia sobre la situación.

"(Hasta ahora) hemos iniciado acciones penales sobre más de 2000 personas, hemos secuestrado no menos de 300 autos que circulaban sin explicar por qué lo hacían", precisó.

En ese sentido, el mandatario criticó a los argentinos que no cumplen las normas: "Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado".

De todas formas aclaró que los que "no hacen caso" son los menos. "La inmensa mayoría de los argentinos está en sus casa dejando pasar el tiempo como puede No saben la gratitud que tengo para con ellos", señaló desde la Residencia de Olivos.

Acto seguido repasó las medidas que el Gobierno está tomando e hizo un seguimiento del operativo de crisis que la Casa Rosada está llevando a cabo a través de todas las áreas.

"Vimos cómo están los 14 comandos en la Argentina. Estamos trabajando bien y vamos a seguir trabajando con los gobiernos de la Provincia y de la Ciudad, para atender el epicentro del problema, que es la Ciudad de Buenos Aires", adelantó.

Solo en CABA ya fueron confirmados 113 casos (entre 85 residentes y 28 no residentes), es decir casi la mitad de los que actualmente existen en todo el país (225). El otro distrito donde el contagio se hizo notar es en la provincia de Buenos Aires, donde ya hay 64.

En este escenario, el Presidente adelantó que este lunes se reunirá con los intendentes del conurbano para analizar la logística que el Gobierno necesitará desplegar en los próximos días para que "todo sea sentido". Y precisó que buscará que el Ejercito "se involucre plenamente" en el tema para que todos los recursos del Estado estén a disposición.

"Los problemas más dolorosos con el coronavirus se produjeron en los países que no previeron la velocidad del contagio, y por eso el sistema de salud no pudo hacerle frente", evaluó y, ante esta experiencia, Fernández consideró que Argentina pudo tomar las medidas "a tiempo" y "mucho antes" para evitar un escenario mucho peor.

“Ojalá que este virus maldito nos eduque. Nos haga entender que no hay lugar para los vivos”, sostuvo y planteó: “(Ésta) no es la pelea de un presidente, es la pelea de la sociedad, no peleo por la economía, peleo por las vidas de la gente".

Consultado sobre la posibilidad de endurecer las medidas adoptadas, ante el avance de la enfermedad y la falta de acatamiento de algunos argentinos, el Presidente descartó que por el momento el Gobierno vaya a decretar el estado de sitio.

"No quisiera llegar a eso, ya que hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. No hace falta un estado de sitio, hoy por hoy, cada uno tiene que hacer su parte", cerró.