El titular de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, criticó la falta de rumbo de la administración de Cambiemos.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que el Gobierno “nunca tuvo un plan económico”, sino sólo un “plan coyuntural para tratar de domar la inflación, que hoy es domar el dólar” hasta las elecciones de octubre.

Las nuevas críticas del sector industrial a la Casa Rosada brotaron en medio de días agitados para el empresariado argentino. El tratado firmado entre el Mercosur y la Unión Europea llenó de incertidumbre distintos sectores productivos del país.

En este contexto, Acevedo brindó una entrevista al diario El Cronista comercial e hizo un balance de situación: dijo que “la Argentina no creció en los últimos diez años” y que “la industria y el comercio la están pasando mal y también algunos sectores del campo”.

“No creo que las empresas no tengan interés en invertir. La mayoría de las empresas locales siguen invirtiendo, pero hoy no hay un ambiente para hacer inversiones a largo plazo. No se pueden hacer inversiones con 800 o 1000 puntos de riesgo país”, señaló.

En ese sentido señaló que hace unos meses se “había entusiasmado con la propuesta de hacer un acuerdo político. Una vez que la política tenga un acuerdo, con las pautas que quieran pero que esté claro para dónde, sea para la derecha, la izquierda o donde sea, todo lo demás se va a alinear, tanto el sindicalismo como el sector empresarial”.

“Creo que el que tiene que poner los ejes de lo que se tiene que mover en la Argentina es la política, no creo en un ministro de Economía que tenga que ser empresario. Pero también me gustaría que esa política no tenga preconceptos. Muchas veces me he encontrado, yendo al interior o con algunos sectores que no conocía y tenía el preconcepto de que eran prebendarios, y nada que ver”, resaltó.