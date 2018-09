El volante del Taladro, Luciano Gómez, se ilusiona con un equipo protagonista en el torneo local y que también apunta a llegar lejos en la Copa Sudamericana. El correntino, que juega por la lesión de Nicolás Bertolo, está aprovechando muy bien las oportunidades.

En el último tiempo, Banfield se caracterizó por promover juveniles a Primera División. A veces por lesiones y en otras por urgencias, fueron muchos los que ya tuvieron el bautismo de fuego.

Hoy, uno de esos chicos está sacándole rédito a la posibilidad que le dio el entrenador Julio Falcioni. Se trata del volante Luciano Gómez, que por segundo partido consecutivo arrancó como titular. Luego del triunfo sobre Patronato por 1-0, se refirió al valor de los tres puntos: “Sirve para empezar a sumar y estar entre los primeros puestos. Estamos muy contentos por la victoria y creo que fue el fruto del punto conseguido contra Vélez”.

La lesión de Nicolás Bertolo, que esta semana se sumará para trabajar a la par del grupo, le abrió las puertas al correntino para mostrarse más. “La verdad que lo disfruto día a día, siempre me preparo por más que no me toque. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar, el fútbol, es así. Se me está dando y trato de aprovecharlo al máximo”, manifestó.

“El triunfo sirve mucho para motivar. Este equipo está para grandes cosas”, se ilusionó Gómez sobre el presente de Banfield, que deberá jugar la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Defensa y Justicia.

La derrota de Rosario Central a manos de Racing, este domingo por la mañana en Avellaneda, le permitió a Banfield quedar a tres puntos de la Academia del Chacho Coudet, ahora nuevo líder de la Superliga.