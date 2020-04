Muchos atletas se vieron perjudicados por la cuarentena, ya que tenían compromisos importantes por delante. Este es el caso de la deportista de Monte Grande, que buscaba clasificarse al Campeonato Argentino. Igual entrena, da clases y aprovecha para cocinar.

El deporte mundial tuvo que poner un freno con el avance del Covid-19. Se suspendieron y postergaron grandes eventos como los Juegos Olímpicos de Tokio, las principales competiciones europeas y otros de menor relieve. Muchos atletas que soñaban con alcanzar la gloria vieron cómo esa posibilidad se esfumó y esperan nuevas fechas.

La pesista Carolina Franco, oriunda de Monte Grande, quedó en las puertas de un torneo de suma importancia para su carrera. "A nivel deportivo está todo mal. Tenía en mente participar del torneo que se realizaba en junio el cual era clasificatorio para el Campeonato Argentino 2020 de Powerlifting", le comentó a La Unión sobre los efectos de la pandemia.

"Los dos torneos se realizaban en Merlo -provincia de Buenos Aires-, y al ser el primero del año se veía una suma de muchos atletas y buenos rivales. Estaba muy entusiasmada, preparada al 100% para competir. Claramente estaba muy contenta con poder participar", agregó la deportista del Polifemus Gym de Monte Grande y estudiante de Educación Física en el Instituto Superior Grilli de Luis Guillón.

Las ganas de entrenar no son las mismas que si hay una posibilidad concreta de participar en algún evento. Sin embargo, ante este sombrío presente, Carolina le pone lo mejor de sí: "Sigo entrenando, no descarto la posibilidad de competir, pero si bien las ganas no son las mismas, esta situación me bajoneó bastante. Estoy dando clases modo online, rutinas y dieta y preparando a mi gente, la cual ya venía con una meta".

Franco abrió un grupo de WhatsApp para mujeres y hombres en donde da clases, rutinas y dietas. Ella les manda sus videos realizando actividades y sus alumnos les responden de la misma manera. Son clases de musculación, en algunas ocasiones, y otras de aerobic, cardio y localizada, que están separadas de acuerdo a los alumnos/as.

Dejando de lado el gym, se dedica a estudiar también de manera virtual. Lleva adelante el profesorado de Educación Física. Y también aprovecha el tiempo que le permiten las actividades en la cocina para "inventar postres, comidas y demás. Carne al horno con diferentes tipos de aderezos y condimentos. Si no hay condimentos, no se cocina, ja ja".

En Powerlifting, también llamado levantamiento de pesas, Carolina es hasta ahora siete veces campeona Argentina. En octubre de 2019 se consagró campeona Sudamericana y ese mismo día fue primer puesto en respectivas disciplinas: Bench Press y Deadlift y Fitness. Además, es Campeona Bonaerense -Mar del Plata- y Subcampeona Miramar, donde logró el primer puesto como mejor posadora del campeonato femenino.