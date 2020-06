Federico Torres, uno de los juveniles de Banfield que firmará su primer contrato, contó sus sensaciones luego de enterarse de la noticia y dijo que ahora su objetivo es debutar en primera.

Luego de años de esfuerzo y dedicación en las Inferiores de Banfield, Federico Torres empieza a ver el fruto de su trabajo. Y no es para menos. En los últimos días recibió una gran noticia de parte de la dirigencia: le notificaron que va a firmar su primer contrato con la institución, lo que siempre es una gran felicidad, y así empieza cumplir uno de sus anhelos en esta profesión.

Torres llegó desde muy chico al club, hizo todo el camino necesario en el predio de Luis Guillón destacándose en cada una de las categorías, y hace unos meses empezó a entrenar con el plantel profesional. Y ahora le llegó la oportunidad del primero contrato.

“Para mí, que soy un chico que se crió en el club y que viene buscando esto hace mucho tiempo, es una felicidad todo lo que me está pasando, pero también para toda mi familia. Nosotros somos de un barrio humilde, que siempre la luchamos, y por eso cuando se los conté, fue algo hermoso. Esto es parte de ellos porque fueron los que me acompañaron, los que me llevaban los días de lluvia, de mucho calor en verano, y por eso lo disfrutamos en familia”, remarcó el joven de 21 años en diálogo con La Unión, luego de recibir la notificación del contrato y mientras espera la firma del vínculo.

Esta felicidad va acompañada por otra alegría que lo marcó a fuego y lo hizo dar todo para cumplir su objetivo. Hace poco tiempo se convirtió en papá por primera vez y marcó ese hecho como el “impulso” que necesitaba para conseguir su sueño. “Las sensaciones fueron similares a las que tuve cuando fui papá y tengo bien presente que fue un impulso para llegar a donde estoy ahora. Espero que todo lo lindo que me está pasando me motive para seguir consiguiendo logros importantes”, comentó, contento y emocionado.

Con todas las cosas lindas que le pasaron en los últimos meses, Torres se ilusiona con más y tiene grandes expectativas para lo que viene, con un sueño claro y contundente por delante: debutar en la primera del Taladro. “Es con lo que sueño desde chico y es uno de los objetivo que me pongo a mediano plazo. Obviamente que tendré que esforzarme día a día para ganarme un lugar, pero es algo para lo que vengo preparando hace tiempo y espero tener mi oportunidad para poder demostrar lo que valgo”, remarcó, muy enfocado en su meta inmediata, este chico que se destacó en las categorías menores y también tuvo un paso por los seleccionados juveniles.

Así, de a poco, los sueños se le empiezan a cumplir a Torres, que ya entrena hace un tiempo con la primera y ahora espera su chance de la mano de Javier Sanguinetti, el nuevo técnico del Taladro e ídolo de la institución. Y es muy optimista con esta nueva etapa. “Arrancó más motivado que nunca, ya no veo la hora de volver a los entrenamientos”, resaltó.

También dio sus sensaciones tras la salida de Julio Falcioni y la llegada de Saguinetti. “En lo personal me tomó por sorpresa que Julio nos diga así, de un día para el otro, que dejaba de ser entrenador por todo lo qué significaba el para el club. Por suerte todo tuvo un desenlace feliz, con Javier como técnico y él como manager. Los dos son grandes personas y representan muchísimo a la familia banfileña por todo lo que lograron. Así que espero con muchas ansias la vuelta a los entrenamientos”, comentó.