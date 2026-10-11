Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi: "Solo quería divorciarme de este psiquiátrico"

Mauro Icardi confirmó que finalmente está divorciado de Wanda Nara tras conocerse la sentencia salió en Italia con algunos puntos que la perjudican a la conductora, en especial en lo económico. La mediática habló después de la noticia y fue lapidaria con el futbolista.

“Estoy feliz por la sentencia. Yo solo quería divorciarme, es un psiquiátrico, está enfermo”, lanzó Wanda Nara en diálogo con Naiara Vecchio en el programa de Flor de la V.

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Wanda Nara aseguró que estaba muy contenta por la decisión de la Justicia italiana, luego de que no se pudo comprobar su adulterio, y no apelará los rechazos en su contra.

#LosProfesionalesConFlor | "Yo sólo quería divorciarme de este psiquiátrico" Wanda habló tras la sentencia de la justicia italiana a favor de Icardi De lunes a viernes a las 15:30 #VivíElNueve Miralo en vivo en https://t.co/TuiHocaHcy pic.twitter.com/lJR1XLtzDI

“Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo. Es insólito que presente en Italia que está quebrado, desempleado y que no tiene dinero”, cuestionó Wanda Nara.

Mauro Icardi salió favorecido contra Wanda Nara por un fallo de la Justicia.

Wanda Nara aseguró que aceptará el fallo y que no apelará ningún apartado del mismo. “No voy apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro”, aseguró la conductora.

Además, reconoció que tendrá que pagar las costas por sus pedidos rechazados, como Icardi Mauro explicó en su descargo en las redes sociales.

Por otro lado, Wanda Nara confirmó que la cuota alimentaria y la residencia de sus hijas se decidirían en Argentina. “No puedo estar litigando con una persona que todavía no me suelta. Primero tiene que hacer terapia porque tiene problemas psicológicos”, lanzó picante.