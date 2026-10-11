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11 de octubre de 2026
Se picó.

Wanda Nara fulminó a Mauro Icardi: "Solo quería divorciarme de este psiquiátrico"

Wanda Nara tomó la palabra y habló de todo luego de la sentencia de la Justicia italiana que confirma su divorcio de Mauro Icardi.

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin paz.&nbsp;

Wanda Nara y Mauro Icardi, sin paz. 

“Estoy feliz por la sentencia. Yo solo quería divorciarme, es un psiquiátrico, está enfermo”, lanzó Wanda Nara en diálogo con Naiara Vecchio en el programa de Flor de la V.

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Wanda Nara, "feliz" por el divorcio

Wanda Nara aseguró que estaba muy contenta por la decisión de la Justicia italiana, luego de que no se pudo comprobar su adulterio, y no apelará los rechazos en su contra.

“Estoy feliz de haberme divorciado después de tanto tiempo. Es insólito que presente en Italia que está quebrado, desempleado y que no tiene dinero”, cuestionó Wanda Nara.

Mauro Icardi salió favorecido contra Wanda Nara por un fallo de la Justicia.
Mauro Icardi salió favorecido contra Wanda Nara por un fallo de la Justicia.

Wanda Nara aseguró que aceptará el fallo y que no apelará ningún apartado del mismo. “No voy apelar, estoy feliz de cortar todo vínculo matrimonial con Mauro”, aseguró la conductora.

Además, reconoció que tendrá que pagar las costas por sus pedidos rechazados, como Icardi Mauro explicó en su descargo en las redes sociales.

Por otro lado, Wanda Nara confirmó que la cuota alimentaria y la residencia de sus hijas se decidirían en Argentina. “No puedo estar litigando con una persona que todavía no me suelta. Primero tiene que hacer terapia porque tiene problemas psicológicos”, lanzó picante.

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