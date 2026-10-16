La respuesta de Jana Maradona a Dalma Maradona: "Estoy acostumbrada a tus impulsos"

Luego de que Dalma Maradona acusará públicamente de "traicionera" por solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz por el beneficio de la duda, Jana Maradona rompió el silencio con un extenso comunicado que publicó a través de sus redes sociales.

"Esto será mucho texto y voy a entrar en un terreno choto que no es mi estilo, no me gusta, son cosas hiper íntimas pero es necesario para desmalezar las pelotudeces que están diciendo", comenzó Jana Maradona.

"Para empezar, antes de los alegatos mis abogados hablaron con los abogados de las querellas y las fiscalía y dimos nuestra postura sobre cada imputado. De hecho el punto Díaz fue tema de deate. De 7 imputados coincidimos en 6. Lo que a ustedes les llega o hablan sus abogados, no tengo idea", continuó detallando la hija de Diego Maradona

Además, apuntó directamente contra las declaraciones de sus hermanas: "Cada uno hace lo que le parece y cree correcto. Lo que está mal es señalar al otro injustificada y maliciosamente. Dicho esto, Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato".

El descargo de Jana Maradona.

Jana Maradona negó un acuerdo con Matías Morla

Jana Maradona enfrentó de lleno la versión lanzada por Dalma Maradona sobre un supuesto acuerdo con Matías Morla. "Dalma, el problema no es que te expreses porque podés hacerlo sobre los temas que quieras en tus redes. El problema es que intentas generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta", sentenció en las redes sociales.

"Todo se basa en una mentira, que te encantaría que fuera verdad para confirmar que sí, que vos tenías razón, pero no. No me paga Morla, no arreglé con Morla. Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es", agregó, desmintiendo la versión de su hermana.

La hija menor de Diego Maradona recordó su lucha en los tribunales: "Prueba de esto es que hace 6 años ya que venimos peleando Gianinna, vos y yo en otro juicio penal contra él y su banda"

"En mi alegato metí la extracción de testimonios contra Pomargo (cuñado de Morla) y Vanesa Morla (hermana de Morla), entre otros, o sea, pedí que se los investigue como coautores por el homicidio de nuestro padre. Solo nosotros lo hicimos", justificó Jana Maradona.

"Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número y como hacen para tantas otras cosas que necesitan resolver, me escriben, me preguntan y se termina", siguió en su descargo.

Jana Maradona continuó con su postura: "Acá lo importante para mí es que hago lo que creo correcto y así será siempre y todos deberían respetarlo. Nosotros no tenemos la última palabra porque la sentencia la dicta el tribunal, al que conozco por haber ido audiencia tras audiencia".

"Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número y como hacen para tantas otras cosas que necesitan resolver, me escriben, me preguntan y se termina", sentenció Jana Maradona.

La respuesta de Jana a Dalma Maradona

La joven dejó en claro el hartazgo que le produce este enfrentamiento con sus hermanas: "Es lamentable que tenga que descargarme sobre esto cuando estoy convencida que todos buscamos lo mismo, verdad y justicia. Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos".

Para cerrar su descargo, le mandó un mensaje final a la actriz y dio por concluido el debate: "Dalma, realmente creo que vos también sentís que lo que escribís lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento. No es la primera vez, ya estoy acostumbrada a tus impulsos solo que normalmente son en el ámbito privado"

"Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz. Este tema termina acá", concluyó Jana Maradona.