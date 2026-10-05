lunes 05 de octubre de 2026
Escribinos
5 de octubre de 2026
Va de retro.

Joaquín Cortés contó que Michael Jackson le hizo un inesperado pedido

El bailaor Joaquín Cortés recordó un encuentro que tuvo con Michael Jackson y hasta el impensado pedido que le hizo el cantante hace muchos años.

Joaquín Cortés y Michael Jackson.&nbsp;

Joaquín Cortés y Michael Jackson. 

Joaquín Cortés fue reconocido por su contribución "a renovar la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea" y por su "vínculo sólido y duradero con Italia".

Lee además
Nueva serie sobre Michael Jackson. 
Prendé la tele.

Netflix estrena una serie sobre el polémico juicio contra Michael Jackson
Exitosa película de Michael Jackson. 
Rércord.

La película de Michael Jackson ya es la biografía más taquillera

"Su presencia en el panorama cultural y del espectáculo italiano ha contribuido a acercar al público a la tradición flamenca, fomentando el conocimiento y el aprecio por la riqueza expresiva y el patrimonio de esta extraordinaria forma de arte".

El bailaor y su encuentro con Michael Jackson

Al recibir su galardón, Joaquín Cortes contó una anécdota que vivió con Michael Jackson. Recordó que en una gala internacional en Montecarlo donde estaba el cantante, que actuó antes que él.

El bailaor salió al escenario y Michel Jackson quedó tan impresionado que le pidió que le enseñara flamenco, a pesar de ser un gran bailarín y para sumar nuevas técnicas.

Michael Jackson quiso aprender flamenco.

Michael Jackson quiso aprender flamenco.

"Necesito que me enseñes pasos, porque me he quedado loco", reveló el coreógrafo. “Michael Jackson incorporó en dos videoclips poses mías bailando flamenco", recordó sobre ese encuentro.

Joaquín Cortés se mostró muy agradecido y "muy, muy feliz" por recibir esta medalla de un país con el que dice tener "mucha afinidad desde muy pequeño". A sus hijos -Romeo y Leone- y a su mujer, Mónica, ha dedicado su premio.

Temas
Seguí leyendo

Netflix estrena una serie sobre el polémico juicio contra Michael Jackson

La película de Michael Jackson ya es la biografía más taquillera

El mini Michael de Fiorito la rompió en el evento homenaje a Michael Jackson

Qué dijeron los organizadores del show de Fito Páez en Mar del Plata

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Lourdes Sánchez y el Cheto Prada, separados.  video
Sin vueltas.

Lourdes Sánchez, sobre su separación con el Chato Prada: "Me sacó el celular"

Las más leídas

Te Puede Interesar

Talleres de Escalada dejó pasar otra chance.
Primera B - tramo final.

Talleres de Escalada, la chance perdida, pero dentro del Torneo Reducido