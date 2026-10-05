Joaquín Cortés contó que Michael Jackson le hizo un inesperado pedido

El bailaor Joaquín Cortés recibió la insignia de Oficial de la Orden de la Estrella, una prestigiosa condecoración que otorga Italia. Durante el reconocimiento recordó que Michael Jackson le pidió que le enseñara pasos de flamenco para usar en sus videos.

Joaquín Cortés fue reconocido por su contribución "a renovar la tradición flamenca con una sensibilidad contemporánea" y por su "vínculo sólido y duradero con Italia".

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"Su presencia en el panorama cultural y del espectáculo italiano ha contribuido a acercar al público a la tradición flamenca, fomentando el conocimiento y el aprecio por la riqueza expresiva y el patrimonio de esta extraordinaria forma de arte".

Al recibir su galardón, Joaquín Cortes contó una anécdota que vivió con Michael Jackson. Recordó que en una gala internacional en Montecarlo donde estaba el cantante, que actuó antes que él.

El bailaor salió al escenario y Michel Jackson quedó tan impresionado que le pidió que le enseñara flamenco, a pesar de ser un gran bailarín y para sumar nuevas técnicas.

Michael Jackson quiso aprender flamenco.

"Necesito que me enseñes pasos, porque me he quedado loco", reveló el coreógrafo. “Michael Jackson incorporó en dos videoclips poses mías bailando flamenco", recordó sobre ese encuentro.

Joaquín Cortés se mostró muy agradecido y "muy, muy feliz" por recibir esta medalla de un país con el que dice tener "mucha afinidad desde muy pequeño". A sus hijos -Romeo y Leone- y a su mujer, Mónica, ha dedicado su premio.