El joven vecino de Banfield, Gerónimo Cabrera de la reconocida ONG "Te doy una mano", en pocos días se expondrá a la prueba y anunció que va a informar a través de su Instagram el estado de salud tras aplicarse la dosis.

Aportar un granito de arena más en este contexto de pandemia que transita el mundo es lo que motivó a Gerónimo Cabrera, el joven de 21 años reconocido por su labor solidaria en la ONG "Te doy una mano", a inscribirse como voluntario para probar la vacuna contra el Coronavirus. En diálogo con La Unión adelantó que a través de Instagram mostrará el día a día de su estado de salud una vez que le apliquen la dosis.

"Quiero dejar documentado lo que me vaya sucediendo en este proceso que estoy a días de comenzar cuando me llamen del Hospital Militar, lugar donde me aplicarán la vacuna", contó Gerónimo que fue seleccionado tras llenar un formulario de inscripción voluntaria.

Respecto al formulario que tuvo que llenar para ser voluntario contó: "Hay que llenar datos personales. En el caso de las mujeres, no pueden ser voluntarias aquellas que estén transitando su período de lactancia o embarazo", expresó y añadió que también hay que descartar la posibilidad de ser padre en los próximos dos años. "Yo no lo tengo planeado para nada porque apenas tengo 21 años, así que no fue algo que me haya preocupado".

Gerónimo adelantó que está a días de la aplicación de la vacuna y contó que desde el Hospital le aseguraron que cuando deba someterse a la prueba, lo llevan y lo traen para comenzar con el procedimiento.

Por eso, los vecinos que quieran saber como será todo este proceso van a tener la posibilidad a través del Instagram de Gerónimo @elchicodelasmanos.

"Todavía no sé exactamente como voy a transmitir el proceso, pero quiero hacerlo ya desde el día que viaje hasta el Hospital Militar", adelantó y aseguró que va a publicar el día a día para que se sepa "como me siento".

Cuando el vecino de Banfield llegue al hospital le aplicarán la vacuna o un placebo (eso es azaroso) ya que se aplicarán esas dos opciones para ir detallando la reacción de cada cuerpo.

"Me explicaron que el 50% recibirá la vacuna y el resto un placebo que es un suero, pero es al azar. En todos los casos se evaluará las reacciones en el cuerpo humano", detalló Gerónimo que ha leído mucho sobre el tema antes de exponerse como voluntario.

Con respecto a lo que tiene que hacer después de que le apliquen la dosis, expresó que debe hacer su vida normal con los cuidados necesarios que tiene cualquier ciudadano. "Siempre tengo que salir con tapaboca y debo respetar todas las medidas de seguridad e higiene del protocolo".

La vacuna desarrollada por la farmacéutica BioNTech en colaboración con Pfizer está en la etapa 3 y ya demostró resultados positivos.

UNA LABOR SOCIAL QUE CONTINÚA. Junto a su padre Guillermo Cabrera fundó la ONG Te Doy una Mano de Banfield que se encarga de confeccionar manos ortopédicas en 3D que luego son entregadas a los niños que lo necesitan. Con el comienzo de la cuarentena decidieron hacer máscaras de protección para el personal de salud y las fuerzas de seguridad.

"Ya entregamos más de 13 mil máscaras", detalló Gerónimo que quiso presentarse como voluntario para agregar a todo el trabajo social de años, la posibilidad de poner su cuerpo para la investigación de la vacuna contra el Coronavirus.

"Este paso tiene mucho que ver con mi trabajo solidario. Es querer aportar un granito de arena y colaborar con los profesionales de la salud", concluyó Gerónimo convencido que su aporte es fundamental para que se siga propagando el virus.

Para más información entrar en Instagram: @elchicodelasmanos.