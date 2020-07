Brenda Harrison quiere retomar su proyecto laboral que tanto esfuerzo le costó y para poder pagar los impuestos del lugar realiza clases a través de Facebook que le permite seguir adelante. Asegura que va a luchar a pesar que los meses de parate que la están perjudicando.

A pesar de la incertidumbre por la vuelta de las actividades físicas en espacios cerrados, Brenda Harrison no baja los brazos y asegura que va a hacer todo lo posible para aguantar todo lo que dure la pandemia y así poder reabrir BDM Estudio (Brendance Mix), su espacio de danzas y fitness que desde el 15 de marzo está cerrado.

Aunque mes a mes, la dificultad parece incrementarse para Brenda y todas las personas vinculadas al mundo de la actividad física, ella decidió reinventarse, aprender más sobre tecnología y gracias a las clases virtuales que brinda por Facebook ha podido pagar los impuestos al día.

"La situación es difícil para todos y desde que esto empezó pasamos por diferentes circunstancias y estados de ánimo que hay que ir sobrellevando. Pero desde el día uno cuento primero con el apoyo de mis alumnas que saben de la situación y también por personas nuevas que se han sumado a mis clases", contó Brenda que es instructora de Zumba y de diferentes ritmos latinos.

Hace sólo dos años que Brenda logró con mucho esfuerzo tener su propio estudio de danzas en el Barrio San José de Temperley: "La verdad que para mi fue un gran crecimiento personal. El primer año costó porque había que recaudar toda la inversión, así que trabajé muchísimo y el año pasado fue muy positivo y productivo. Mis alumnos fueron a competir a diferentes certámenes y hemos recibido el apoyo del Municipio de Lomas", recordó.

Cuando llegó el cierre fue muy duro porque además el estudio de Temperley contaba con un gran staff de profesores que tuvieron que seguir sus caminos por separado, pero con sus respectivos alumnos.

"Cada uno está dictando sus clases de la manera que puede y yo decidí hacer todo lo posible para mantener el estudio. Creé un grupo de Facebook privado para dictar clases de Zumba y gracias a ello pude seguir hasta hoy", contó la profe.

LA PARTE SOLIDARIA DE BRENDA. A la hora de ayudar, Brenda siempre ha estado dispuesta y durante esta cuarentena hasta realizó clases gratuitas con el objetivo de juntar alimentos que fueron donados a una olla popular de la zona. "Fue una movida necesaria en la que me encantó participar y estoy agradecida a todos los que ayudaron", dijo.

Así como la labor social, la instructora de Zumba comprende cada situación personal de las alumnas que la siguen. "Yo no saco a nadie del grupo si no me puede pagar una clase porque considero que todos estamos pasando momentos difíciles económicamente y también apunto a ayudar, a la salud de cada persona que se sume porque es fundamental poner el cuerpo en movimiento sobre todo ahora en medio de la cuarentena".

También participó en noviembre del año pasado del evento "Party in Pink" que se realizó en el Parque Municipal Eva Perón de Lomas, un encuentro de concientización y prevención sobre la enfermedad que contó con actividades informativas, charlas con especialistas y una Máster Class de Zumba donde estuvo Brenda: "Todo lo que sea a beneficio, siempre voy a estar".

Además para todas las alumnas que no se puedan conectar a las clases virtuales tiene un canal de Youtube para que puedan seguir sus coreografías de Zumba a la hora que quieran y puedan.

En el marco de la flexibilización de la cuarentena, Brenda no pierde las esperanzas y espera los siguientes avances para poder reabrir su estudio de danza lo antes posible.

Para conocer más: Facebook/Brenda Harrison, Instagram: @zin.brendaharrison