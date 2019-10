El Milrayitas tendrá que reponerse a los últimos resultados y conseguir una victoria ante San Telmo, que lleva 18 sin perder en su estadio. El DT sigue buscando el equipo ideal.

A Los Andes se le acorta el tiempo. Serán seis finales a partir de San Telmo para acortar distancias y llegar a las últimas fechas del Torneo Apertura con chances de ganarlo. Este sábado, en la Isla Maciel, deberá superar una prueba de carácter ante un rival que lleva un invicto de 18 partidos en el estadio Osvaldo Baletto. Cinco triunfos y un empate registra durante la presente temporada.

El técnico Juan Carlos Kopriva tiene que armar un verdadero rompecabezas para armar el equipo. "Estamos trabajando para ir a San Telmo con lo mejor que tenemos, recuperando algunos jugadores, pero no es un partido para ir con jugadores a medias. Nos enfrentamos a un rival complicado, que se hace fuerte de local, y será un partido de hombres que debemos jugarlo como tal”, dijo el DT.

En el amistoso del viernes pasado con All Boys no jugaron Matías Contreras, Renzo Spinaci y Jorge González por distintas lesiones y no arriesgarlos. Guillermo Pereira (sigue con dolencias en la cintura), Braian Aquino (distensión en el sóleo) y Máximo Levi (tendinitis en un dedo del pie) podrían estar a disposición, aunque habrá que ver si el entrenador considera arriesgarlos a todos juntos.

Descartados Diego Galeano y Ulises Ortegoza. El primero por un desgarro que lo mantendría una semana más alejado de las canchas, si bien ya está en condiciones de reaparecer se tomarán un tiempo. Y el segundo con un esguince de tobillo derecho.

El Milrayitas, con 17 puntos, está a cuatro de los punteros Tristán Suárez y Almirante Brown (ya jugó con ambos) y a tres de Telmo. Se ubica séptimo, fuera de la clasificación a la Copa Argentina (van los seis primeros al finalizar el Apertura) por lo que el choque de este sábado es clave para sus aspiraciones.