Según el informe monetario del Banco Central.

Los bancos perdieron US$ 9.250 millones en depósitos durante septiembre, debido a que el nivel de reservas en los tesoros de las entidades públicas y privadas bajó de US$ 30.630 millones a fines de agosto a US$ 21.380 millones, según el informe monetario del Banco Central.

Al cumplirse un mes desde que se impuso el control de cambios, los datos del BCRA expusieron la fuerte reducción que hubo en la salida de depósitos a lo largo del mes: en los últimos días de agosto y los primeros de septiembre la tasa de caída era del 3% diario y se redujo a valores cercanos al 0,4% del stock a fin de mes.

Las entidades financieras, según fuentes oficiales, “atendieron el retiro de depósitos en dólares principalmente con saldos en cuentas corrientes que mantenían en el BCRA y con el cobro de parte de los préstamos en dólares”.

La liquidez bancaria en dólares se mantuvo en niveles elevados, al promediar el 50,6% de los depósitos, con una mayor proporción de efectivo que en meses previos.