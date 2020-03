Con todos los futbolistas en sus hogares y bastante tiempo libre a disposición renacieron de las cenizas los Challenge.

Se trata de un desafío en el que, aprovechando la “limpieza” del hogar que requiere el coronavirus, los futbolistas deben hacer al menos 10 jueguitos con un papel higiénico: es el #10ToquesChallenge.

Parece sencillo pero no lo es y algunos, incluso, se animaron a subir los videos fallidos en los que no pasan la media docena de jueguitos. Otros, como Ramiro Funes Mori, eligieron darle su impronta personal y, en vez de hacer jueguitos, rematan el papel higiénico o lo usan para trabar. Así, por caso, surgió el Tonga Challenge que impulsa el Club Temperley en sus redes sociales con premios para los hinchas que suban sus videos haciéndolo.

Nico Tagliafico, ex futbolista de Banfield y actual Ajax y Selección Argentina, había armado un Challenge bastante más complicado. Ya no alcanzaba con un papel higiénico: hay que tener alguien para usarlo de contrapeso y hacer abdominales. ¡No apto para holgazanes!

#quedateencasa y súmate a este #NTchallenge para hacer un poco de ejercicio en estos días de cuarentena. Manténganse fuertes y sanos.#StayAtHome and take part in this #NTchallenge to do a bit of exercise during this period of quarantine! Keep strong and healthy, guys. pic.twitter.com/zfQ9RH675y

— Nico Tagliafico (@nico_taglia) March 16, 2020